Computadoras portátiles del Meduca: Avanza proceso de licitación con 47 empresas interesadas

El proceso, que se inició este miércoles, tiene como propósito garantizar la transparencia y resolver todas las consultas de los posibles oferentes antes de la publicación final del pliego de condiciones.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 47 empresas se han registrado en el proceso de homologación convocado por el Ministerio de Educación (Meduca) para la adquisición de computadoras portátiles y licencias Microsoft M365 A3, destinadas a docentes y estudiantes del sistema oficial.

El proceso, que se inició este miércoles 15 de octubre, tiene como propósito garantizar la transparencia y resolver todas las consultas de los posibles oferentes antes de la publicación final del pliego de condiciones.

El viceministro administrativo de Educación, Roberto Sevillano, explicó que la jornada se mantiene en sesión permanente para atender las inquietudes de las empresas interesadas y asegurar que los términos del pliego estén debidamente homologados.

De acuerdo con el informe oficial, más de 190 personas participaron de forma virtual en la sesión de homologación, que contó además con la presencia de funcionarios de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), entidad que supervisa el cumplimiento de las normas de contratación estatal.

El proyecto busca fortalecer el aprendizaje, impulsar la innovación en las aulas y promover la inclusión digital a nivel nacional mediante la dotación de equipos tecnológicos a los centros educativos del país.