Llega a Panamá el 'BAP Unión', el segundo velero más grande del mundo, con jornada gratuita para el público

Panamá/El majestuoso buque escuela BAP Unión, considerado el segundo velero más grande del mundo y el más grande de América, arribó al puerto de cruceros de Amador como parte de su travesía internacional antes de regresar a Perú, su país de origen.

La embarcación, con 155 tripulantes a bordo, 71 de ellos cadetes de la Escuela Naval del Perú, ha realizado un recorrido de seis meses por diversos países de Europa y América, con escalas en México, Estados Unidos y Panamá, este último como su destino final.

Nosotros hemos zarpado del puerto del Callao el 9 de mayo. Hemos visitado dos países en América, México, Estados Unidos y Panamá, siendo el último del itinerario. También hemos visitado ocho países en Europa”, indicó Julio Roncagliolio.

Durante su travesía, el BAP Unión participó en reconocidos festivales náuticos internacionales, consolidando su papel en la formación integral de futuros oficiales navales.

Este buque escuela tiene como propósito complementar la formación de los cadetes, fortaleciendo sus conocimientos técnicos, además de la disciplina y el liderazgo mediante la navegación internacional”, señalaron las autoridades peruanas, acotó.

Una experiencia que transforma

Entre los cadetes a bordo destaca la participación de una estudiante panameña, Orlis Rivera, quien está próxima a concluir su formación profesional y calificó la travesía como una experiencia única.

Ha sido una experiencia inolvidable, definitivamente, conocer tantos lugares diferentes, culturas diferentes, inclusive otras armadas militares de otros países. La disciplina, la adaptación que se lleva a bordo y la manera de ejercer el liderazgo al ponerse al mando de cualquier maniobra son lo más importante que me llevo”, compartió la joven.

Mañana: jornada de puertas abiertas

El buque, construido en los astilleros del Servicio Industrial de la Marina del Perú (SIMA), estará abierto al público este jueves 16 de octubre en una jornada gratuita de puertas abiertas.

A la espera, muy gustosos de que los hermanos panameños visiten el buque escuela Unión. Mañana, durante todo el día, de 10:00 a.m., a 6:00p.m., estará a disposición de todo el público panameño para que visite estas instalaciones del segundo buque más grande del mundo”, invitó Mario López, embajador de Perú en Panamá.

Las visitas incluirán recorridos guiados y actividades culturales, y el ingreso será completamente gratuito, aunque se solicitará presentar cédula o documento de identificación al ingresar.

El BAP Unión, construido íntegramente en Perú, representa no solo una herramienta educativa para los futuros oficiales de la Marina, sino también un embajador flotante de la cultura y la diplomacia peruana. Esta es una de las varias ocasiones en que visita Panamá, pero su escala en 2025 cobra especial relevancia por su extensa travesía y por ser la última antes de su regreso a casa.

Con información de Jorge Quirós.