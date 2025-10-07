Boyd Galindo defiende al personal médico del Nicolás Solano y minimiza casos de mala praxis

Señaló que actualmente, en el Nicolás Solano hay 61 médicos generales, 179 enfermeras, 200 técnicos de enfermería, 5 asistentes de clínicas, 7 farmacéuticos, 9 técnicos de farmacia, entre otras especialidades.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, acudió este martes ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social para responder a los cuestionamientos relacionados con los recientes incidentes en el hospital Nicolás Solano, su capacidad operativa y las condiciones de la infraestructura. Durante su intervención, también se refirió a las campañas de promoción y prevención que desarrolla la institución.

Boyd Galindo inició su exposición abordando las críticas sobre el estado del hospital Nicolás Solano, señalado en los últimos meses por presuntos casos de mala praxis médica y por su infraestructura deteriorada. Según explicó, el Ministerio de Salud trabaja en un plan de mejoramiento que incluye la ampliación del cuarto de urgencias, el refuerzo del sistema eléctrico, la modernización del sistema de climatización y la construcción de un nuevo Hospital Materno Infantil.

Durante la comparecencia, el ministro reconoció que al hospital “nunca se le ha dado mantenimiento”, y atribuyó la demora en atender esta situación al tiempo que tomó el debate sobre las reformas de la Caja de Seguro Social (CSS). No obstante, destacó que la ejecución presupuestaria del ministerio ha sido cercana al 100%, aunque constantemente enfrentan recortes de fondos.

En cuanto a las investigaciones por presunta mala praxis, Boyd Galindo detalló que en los últimos 10 años, el Ministerio Público ha abierto 20 carpetillas, algunas aún en curso y otras archivadas. Restó dramatismo a la cifra, subrayando que el hospital atiende más de 60 mil pacientes al año, es decir, 600 mil en una década.

Veinte carpetas en diez años representan una proporción mínima; en Estados Unidos, por ejemplo, las complicaciones médicas alcanzan hasta el 6%”, comparó.

El ministro aseguró que en cada hospital existe un comité especializado para investigar los casos con complicaciones y recalcó que el Minsa no encubre actos de mala praxis. “Si existe alguna irregularidad, corresponde al Ministerio Público investigarla”, afirmó.

Sobre la muerte de una mujer embarazada de gemelos que fue trasladada del Nicolás Solano al hospital Santo Tomás, Boyd Galindo defendió la decisión médica. Explicó que se trataba de un embarazo de alto riesgo, sin suficientes controles prenatales y con alta probabilidad de hemorragia posparto. Añadió que el Nicolás Solano no cuenta con servicios de neonatología ni infraestructura para atender ese tipo de casos, por lo que el traslado se realizó “siguiendo el protocolo nacional y con acompañamiento del personal médico”.

“La decisión de trasladar a la paciente fue la correcta y más sensata”, sostuvo Boyd Galindo, reiterando que se cumplieron todos los procedimientos establecidos.

Señaló que actualmente, en el Nicolás Solano hay 61 médicos generales, 179 enfermeras, 200 técnicos de enfermerías, 5 asistentes de clínicas, 7 farmacéuticos, 9 técnicos de farmacia, entre otras especialidades.