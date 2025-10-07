Ifarhu: Conoce el cronograma de pago del PASE-U en Veraguas y Panamá Oeste

El desembolso comenzará el próximo lunes 13 de octubre, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) informó el cronograma para el pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) para las provincias de Panamá Oeste y Veraguas.

El desembolso comenzará el próximo lunes 13 de octubre, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

En Panamá Oeste se beneficiarán 117,218 estudiantes en Arraiján, La Chorrera y Coronado, con un desembolso de B/.12,833,580.

En la provincia de Veraguas se beneficiarán 51,474 estudiantes con un desembolso de B/.5,728,920.

Las provincias restantes serán informadas por la entidad los próximos días.

En su momento, el director del Ifarhu, Carlos Godoy, informó que se iniciaría el pago de este beneficio que alcanza a 771,000 estudiantes en todo el país con un desembolso de 84 millones.

El beneficio ya se ha entregado en Herrera, Los Santos, Colón, Darién y Tortí.

El Ifarhu informó que al momento de cobrar el beneficio deben presentar:

La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad), ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

En caso de que no pueda asistir el representante legal, debe enviar a quien designe con:

Una (1) copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el Programa PASE-U, se establece lo siguiente:

En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.

Esta nota deberá estar acompañada de copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.

También, la entidad reitera las causas para suspensión del beneficio PASE-U: