Ifarhu: Conoce el cronograma de pago del PASE-U en Veraguas y Panamá Oeste

El desembolso comenzará el próximo lunes 13 de octubre, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Pago de Pase-U del Ifarhu / TVN Noticias

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) informó el cronograma para el pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) para las provincias de Panamá Oeste y Veraguas.

En Panamá Oeste se beneficiarán 117,218 estudiantes en Arraiján, La Chorrera y Coronado, con un desembolso de B/.12,833,580.

Documento
Cronograma pago del PASE-U en Arraiján
Consúltalo
Documento
Cronograma de pago del PASE-U en Coronado
Consúltalo
Documento
Cronograma de pago del PASE-U en Panamá Oeste
Consúltalo

En la provincia de Veraguas se beneficiarán 51,474 estudiantes con un desembolso de B/.5,728,920.

Las provincias restantes serán informadas por la entidad los próximos días.

Documento
Cronograma de pago del PASE-U en Soná
Consúltalo
Documento
Cronograma de pago del PASE-U en Veraguas
Consúltalo

En su momento, el director del Ifarhu, Carlos Godoy, informó que se iniciaría el pago de este beneficio que alcanza a 771,000 estudiantes en todo el país con un desembolso de 84 millones.

El beneficio ya se ha entregado en Herrera, Los Santos, Colón, Darién y Tortí.

El Ifarhu informó que al momento de cobrar el beneficio deben presentar:

  • La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
  • La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad), ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

En caso de que no pueda asistir el representante legal, debe enviar a quien designe con:

  • Una (1) copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el Programa PASE-U, se establece lo siguiente:

  • En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.
  • Esta nota deberá estar acompañada de copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.

También, la entidad reitera las causas para suspensión del beneficio PASE-U:

  • Incumplimiento de la asistencia legalmente establecida en la norma de planteles educativos para: primaria, premedia y media, de acuerdo con lo requerido para cada asignatura.
  • Expulsión del estudiante.
  • No hacer uso adecuado de la asignación otorgada por el programa.
  • Presentar o utilizar documentos falsificados o adulterados, con la finalidad de optar por la asignación del programa.
  • La no asistencia del acudiente o tutor legal del estudiante, a las reuniones de seguimiento académico y de conducta con los maestros y tutores, según el calendario del centro educativo.
  • Incurrir en infracciones a la ley penal confirmadas mediante sentencia en firme.
  • Trasladarse a un centro educativo particular que no cumpla con los requerimientos establecidos en la ley.
  • Por renuncia del acudiente o tutor legal del estudiante de manera expresa.

