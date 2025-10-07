Carril exclusivo para el transporte público hacia Panamá Oeste será establecido por la ATTT

El ejercicio piloto se realizará desde la Terminal de Transporte de Albrook, pasando por la Avenida Ascanio Arosemena, la Avenida de Los Mártires y hasta el puente de Las Américas.

Un carril exclusivo para acelerar el tráfico y acortar los tiempos del transporte público entre la ciudad de Panamá y Panamá Oeste será implementado próximamente por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). La medida forma parte de una estrategia interinstitucional para mejorar la movilidad y reducir la congestión en una de las rutas más críticas del país.

El director de la ATTT, Simón Henríquez, realizó un recorrido junto a miembros de la mesa de trabajo interinstitucional liderada por el Ministerio de Gobierno, con el objetivo de evaluar el trazado y la logística que requerirá esta nueva disposición vial.

“Tenemos el objetivo de mejorar la movilidad de todos los usuarios que se dirigen al sector Oeste y a otros puntos del país”, explicó Henríquez, destacando que el plan busca ofrecer una alternativa práctica para los miles de panameños que utilizan transporte público cada día.

Por su parte, el mayor Guillermo Guzmán, de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, informó que el ejercicio piloto se realizará desde la Terminal de Transporte de Albrook, pasando por la Avenida Ascanio Arosemena, la Avenida de Los Mártires y hasta el puente de Las Américas, donde se habilitará un carril exclusivo para autobuses con el fin de medir su impacto en la reducción de los tiempos de recorrido.

Aunque la reciente ampliación de la Avenida Roberto Chiari, que ahora cuenta con ocho carriles, ha contribuido a un flujo más fluido en ciertos tramos, los residentes de Panamá Oeste continúan enfrentando tranques que pueden extenderse por más de una hora, especialmente entre la salida de la terminal y el puente de Las Américas.

Los transportistas llevan años solicitando una medida similar, ya que el congestionamiento diario provoca un alto consumo de combustible y retrasos constantes. En horas pico, los pasajeros pueden esperar durante horas en la terminal, una situación que este proyecto busca aliviar mientras se evalúan soluciones permanentes para la movilidad en el sector Oeste.