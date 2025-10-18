Cristo Negro de Portobelo: Devotos realizan peregrinaje; se esperan 100 mil personas para la celebración principal

Portobelo, Colón/Cientos de fieles procedentes de distintos puntos del país continúan su camino hacia la iglesia San Felipe de Portobelo para rendir homenaje al Cristo Negro, en una de las manifestaciones de fe más arraigadas de Panamá.

Cada año, la ruta que va desde Sabanitas hasta Portobelo se llena de devotos que recorren kilómetros a pie para cumplir promesas, pedir favores o agradecer milagros atribuidos al Nazareno. Muchos lo hacen en familia, mientras otros caminan junto a amigos o grupos religiosos organizados.

“Tengo caminando como unos siete u ocho años; todos los años es mi prueba de fe. Desde pequeño lo hago con mi papá, ya es una tradición familiar”, comentó uno de los peregrinos que avanza hacia el Cristo de Portobelo.

Otro devoto agregó: “Aquí estamos dándole otro año más. Hay bastante presencia policial e hidratación para quienes recorren el camino a pie.”

Seguridad y asistencia en la ruta

El Jefe de la Zona Policial de Colón, Hermógenes Argüelles, informó que se mantienen puntos de control y asistencia a lo largo del recorrido, en coordinación con los estamentos de seguridad y emergencias.

“Tenemos el enlace con los equipos de emergencia, como el SUME, para garantizar que las personas lleguen a su destino de manera segura”, indicó Argüelles.

Expectativa para el 21 de octubre

Las festividades del Cristo Negro de Portobelo culminarán el próximo 21 de octubre, fecha principal de la celebración, cuando se espera la llegada de más de 100,000 peregrinos al distrito colonense.