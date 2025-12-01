Víctimas del envenenamiento por dietilenglicol: Queda conformada la Comisión de Seguimiento

La reactivación de esta instancia surge luego de que el pasado 19 de octubre, los familiares de las víctimas y los afectados, agrupados en el Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y a la Vida (Cofadesavi) , se pronunciaron para exigir al Gobierno atención y respuestas concretas.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) anunció la conformación de la Comisión de Seguimiento de las víctimas de dietilenglicol y sus familiares.

Manuel Zambrano Chang, viceministro de Salud, presidió la reunión en la que se explicó que dicha comisión contará con representantes de las víctimas, del Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social (CSS), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional y el Ministerio de la Presidencia.

El diputado Edwin Veragra, presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, recalcó que el principal objetivo de esta instancia será fiscalizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado hacia los pacientes reconocidos como afectados.

“Tenemos un paso a seguir que será organizar la comisión, conformarla, establecer una lista de puntos y otros aspectos a cumplir, y darles seguimiento”, señaló Vergara.

La reactivación de este organismo quedó instaurada en la Resolución 1287 del 20 de octubre, publicada en la Gaceta Oficial de este lunes 27 de octubre.

De acuerdo con el viceministro, las víctimas del envenamiento reconocidos con su respectivo carné no reciben un privilegio, sino un derecho que el Estado debe garantizar.

“Si el paciente tiene un carné que indica que está afectado, la Ley dice que tiene que tener ciertas consideraciones, como medicamento, atención”, afirmó Zambrano Chang.

En tanto, la Defensoría del Pueblo subrayó la urgencia de implementar una ruta de atención integral con seguimiento de por vida, fortalecer el Centro de Toxicología de la CSS, asegurar el suministro oportuno de tratamientos y establecer mecanismos efectivos de no repetición.

“Las víctimas tienen derecho a ser escuchadas, atendidas y reparadas”, resaltó la institución.

El presidente del comité, Gabriel Pascual, pidió al mandatario de la República, José Raúl Mulino, sostener un diálogo directo con las víctimas y reactivar los mecanismos de seguimiento que, según afirmó, permanecen paralizados.

"Venimos exigiendo al gobierno actual que nos sentemos, dialoguemos y demos solución inmediata. Ahí está la prueba: una comisión que no se ha reactivado. La comisión de seguimiento no se ha podido reactivar. La comisión evaluadora de salud está en coma”, expresó Pascual.

Según indicó Pascual aquel día, más de 500 casos fueron descartados por la comisión evaluadora “no de forma científica, sino política”, incumpliendo lo establecido en la ley. Recordó además que la Corte Suprema de Justicia recomendó realizar exámenes de toxicología que, hasta la fecha, no se han ejecutado.

