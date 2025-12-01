Habilitan Registro Único de Entrada para casos de pensión alimenticia en Plaza Edison

Desde el 1 de diciembre de 2025, todas las solicitudes y demandas deberán presentarse exclusivamente en el nuevo módulo del RUE para agilizar los procesos en materia de niñez y adolescencia.

Ciudad de Panamá/Con el propósito de mejorar la atención a los usuarios y optimizar los tiempos de respuesta en los trámites relacionados con la protección de la niñez y adolescencia, el órgano judicial habilitó, a partir del 1 de diciembre de 2025, el servicio del Registro Único de Entrada (RUE) en Plaza Edison.

Este nuevo punto de atención da servicio al juzgado primero y segundo de ejecución de pensión alimenticia de niñez y adolescencia, por lo que todas las solicitudes y demandas vinculadas a estos procesos deberán ser presentadas exclusivamente en esta sede.

El módulo de Registro Único forma parte del sistema automatizado de gestión judicial "Ileana Bryden de Tejada", plataforma que permite el ingreso, seguimiento y administración digital de expedientes en los distintos tribunales del país.

Gracias a esta herramienta, el reparto de demanda y solicitudes se realiza de forma electrónica, equitativa y aleatoria, asignando a cada expediente un número único, conforme a los acuerdos de distribución establecidos por jueces de la jurisdicción.

La puesta en marcha de este servicio representa un avance significativo en la modernización de los procesos judiciales y refuerza el compromiso institucional de garantizar mecanismos más eficientes y accesibles para la protección integral de la niñez y adolescencia, especialmente en los casos relacionados con pensiones alimenticias.