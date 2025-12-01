Acodeco detectó 58 irregularidades durante operativo de Black Friday

La entidad inspeccionó 373 comercios en todo el país y encontró faltas relacionadas principalmente con la ausencia de fechas de vigencia en las ofertas.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó 58 irregularidades durante el operativo de verificación de publicidad del Black Friday 2025, realizado con el propósito de garantizar el cumplimiento de la ley 45 de 2007 en las ventas especiales a nivel nacional.

Los funcionarios de la entidad supervisaron 373 establecimientos comerciales en diversas provincias. Previo a la jornada, Acodeco llevó a cabo acciones de orientaciones a negocios participantes para mejorar sus prácticas de publicidad y asegurar el reconocimiento adecuado de las garantías a los consumidores.

Las principales anomalías encontradas fueron la falta de indicación de la fecha de duración de las ofertas, con 42 casos registrados; también detectaron 13 incumplimientos relacionados con la ausencia de precios visibles al público.

Otras faltas incluyeron

4 casos de productos con fecha vencida

3 comercios que no señalaban cantidades disponibles en ofertas.

2 establecimientos con productos sin doble precio (antes y después).

1 incumplimiento de publicidad

1 comercio que mantenía doble precio con porcentaje de descuento sin claridad.

El administrador de Acodeco, Ramón Abadi Balid, adelantó que la institución ya se prepara para el operativo de Navidad, que incluirá verificación de publicidad, revisión de escáneres para confirmar coincidencia entre precios exhibidos y registrados en caja, control de contenido neto en productos empacados y encuestas de precios de la cena navideña.

Acodeco recordó a los consumidores que pueden presentar denuncias anónimas a través de Sindi, vía WhatsApp o Telegram al 6330-3333, además de sus redes sociales y página web. Es fundamental incluir el nombre y la ubicación del comercio, así como detalles de la irregularidad observada.