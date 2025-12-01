Uso inadecuado de la tecnología, entre los principales retos que enfrentan los docentes en la actualidad

El uso inapropiado de herramientas digitales y la influencia de la inteligencia artificial, frecuentemente empleada por estudiantes para elaborar tareas sin un proceso real de razonamiento, han modificado la dinámica dentro de las aulas.

Ciudad de Panamá, Panamá/La labor docente en Panamá se desarrolla en un contexto cada vez más desafiante. Los maestros no solo deben atender el proceso educativo, sino también manejar las emociones del estudiantado, enfrentar retos socioeconómicos y lidiar con el uso inadecuado de la tecnología, un panorama que exige una constante adaptación.

En el marco del Día del Educador, Yasminet Pinzón González, miembro de la Comisión Nacional de Ética del Educador del Ministerio de Educación (Meduca), destacó que el rol del maestro ha evolucionado hacia una función más amplia: guía, orientador y apoyo emocional para estudiantes que, en muchos casos, llegan a las aulas con cargas personales y sociales que trascienden el currículo académico.

Pinzón explicó que los retos socioemocionales, socioeconómicos y tecnológicos constituyen a la fecha los principales desafíos para los educadores panameños. El uso inapropiado de herramientas digitales y la influencia de la inteligencia artificial, frecuentemente empleada por estudiantes para elaborar tareas sin un proceso real de razonamiento, han modificado la dinámica dentro de las aulas.

Pinzón indicó que esta preparación busca equipar al maestro con herramientas que permitan enfrentar los cambios acelerados en el entorno educativo. Por tal motivo, la entidad lleva a cabo seminarios sobre inteligencia artificial, manejo de emociones, metodologías de enseñanza y evaluaciones formativas.

“Hoy el docente se convierte en un facilitador del conocimiento, porque hay diversas informaciones, pero que esa información le sirva al estudiante es otra cosa”, señaló.

Para Pinzón, el uso de la inteligencia artificial no es del todo malo; sin embargo, indica que "tenemos que hacer que eso que él investigó lo razone y lo interprete, porque yo puedo poner un tema y la inteligencia artificial me lo da, pero ¿dónde está el razonamiento lógico del estudiante? Es lo que el educador tiene que llevar a las aulas".

Añadió que los estudiantes actuales tienen un perfil distinto al de años anteriores. Son más participativos, cuestionan, verifican datos y contrastan la información en tiempo real, lo que obliga al docente a mantenerse actualizado y a la vanguardia.

Sobre los maestros que ejercen en áreas de difícil acceso, la docente reconoció su labor y responsabilidad ampliada, especialmente en comunidades donde la figura del maestro es una de las pocas referencias formativas para niños y jóvenes.