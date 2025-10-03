Confirman detención provisional de mujer vinculada a robo agravado en San Miguelito

El hecho ocurrió el 5 de abril de 2025, alrededor de las 2:00 a.m., en Torrijos Carter.

Ciudad de Panamá/El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la medida cautelar de detención provisional para una mujer señalada como cómplice primario del delito de robo agravado en perjuicio de un ciudadano, tras la audiencia de apelación realizada este viernes.

La decisión se dio luego de que la Sección de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Regional de San Miguelito sustentara que los riesgos procesales no han variado y que la imputada representa un peligro para la víctima. El tribunal también tomó en consideración la naturaleza grave del delito.

El hecho ocurrió el 5 de abril de 2025, alrededor de las 2:00 a.m., en calle 20 de Torrijos Carter, corregimiento de Belisario Frías.

Según la investigación, la víctima se encontraba estacionada frente a una residencia junto a la imputada, con quien mantenía una relación sentimental, cuando dos sujetos se aproximaron al vehículo y, mediante violencia e intimidación, lo despojaron de dinero en efectivo, pertenencias personales y del propio vehículo, utilizando un arma punzocortante.