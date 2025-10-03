Condenan a 50 años de prisión a hombre por homicidio doloso agravado, tentativa y robo

Como pena accesoria, el tribunal le impuso la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 5 años, una vez cumplida la pena principal.

Panamá/El Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá dictó una sentencia de 50 años de prisión contra un ciudadano de 33 años, encontrado responsable como cómplice primario del delito de homicidio doloso agravado, y autor de los delitos de tentativa de homicidio y robo agravado.

La condena se logró tras el desahogo probatorio presentado por la Sección de Homicidio y Femicidio del área Metropolitana, que sustentó la participación del acusado en los hechos. Como pena accesoria, el tribunal le impuso la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 5 años, una vez cumplida la pena principal.

El caso guarda relación con un hecho ocurrido el 20 de febrero de 2022, entre las 12:00 m.d. y 2:00 p.m., en el corregimiento de Calidonia.

Durante ese lapso, el hoy sentenciado disparó contra una de las víctimas y luego entregó el arma de fuego a otro sujeto, quien realizó detonaciones que provocaron la muerte del occiso.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de “ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia en los casos que corresponda, conforme a lo establecido por la Constitución y la Ley”.