Minsa informa que elevadores del Hospital Luis ‘Chicho’ Fábrega ya están en funcionamiento

Veraguas, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que seis de los catorce elevadores del Hospital Regional Luis “Chicho” Fábrega, en Veraguas, ya se encuentran reparados y en funcionamiento, como parte de las acciones emprendidas para garantizar el adecuado servicio a pacientes, personal médico y visitantes.

La entidad reiteró que se mantiene activa una comisión especial encargada de dar seguimiento y soluciones a los problemas estructurales del hospital, inaugurado hace aproximadamente una década.

Durante varias semanas, la falta de elevadores había generado serias dificultades en el hospital, obligando a la directiva a implementar un plan de contingencia. Ante la imposibilidad de trasladar con normalidad a pacientes y equipos hacia las salas de cirugía y parto, la administración se vio forzada a restringir la admisión de pacientes, atendiendo únicamente casos de urgencia.

El Minsa aseguró que con la puesta en marcha de los elevadores reparados, el hospital podrá retomar progresivamente sus operaciones habituales, reduciendo la presión que enfrentaba el personal médico y brindando un mejor servicio a la comunidad usuaria.

Además, aclaró que el video que circula en redes sociales sobre una filtración de agua en la sala de gineco‑obstetricia corresponde a un hecho ocurrido el 14 de septiembre y que fue subsanado en menos de 24 horas.

"La tubería involucrada presentaba una rotura que data de hace unos tres años. Este deterioro se originó porque, durante la construcción del hospital hace aproximadamente 10 años, se empleó un espesor de tubería inapropiado para las exigencias del sistema. En particular, esa tubería no resistía las variaciones de presión que ocurren cuando las bombas de agua quedan sin energía eléctrica, y luego son reactivadas, generando impulsos de presión elevados", destaca el comunicado.

El Minsa ofreció disculpas a los pacientes y al personal por los inconvenientes ocasionados, y aseguró que continuará con las mejoras para ofrecer instalaciones seguras, modernas y funcionales.