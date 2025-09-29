Hospital Dr. Luis 'Chicho' Fábrega de Veraguas bajo contingencia por elevadores dañados, Minsa responde

Minsa señaló que actualmente, se espera la llegada de un equipo técnico especializado enviado desde el nivel central, que será el encargado de llevar a cabo una evaluación más profunda y ejecutar las reparaciones necesarias.

Santiago de Veraguas/Una crisis de movilidad pone en riesgo la operación diaria del Hospital Dr. Luis "Chicho" Fábrega de Veraguas, luego de que los ascensores que comunican las áreas de quirófanos, maternidad y salas de hospitalización quedaran inoperativos.

La falla de los elevadores ha obligado al personal y a los pacientes a utilizar las escaleras como única vía de acceso para subir y bajar de estas áreas vitales del hospital.

Ante la imposibilidad de trasladar con normalidad a pacientes y equipos a las salas de cirugía y parto, la directiva del hospital ha implementado un plan de contingencia.

Según detalló la directiva, el hospital se ha visto obligado a restringir la admisión de pacientes, enfocándose únicamente en casos de urgencia.

"Por el momento no estamos aceptando traslados por la situación que tenemos y estamos pidiendo la colaboración de las unidades ejecutoras que están próximas para que nos puedan ayudar con esto. Solamente se están aceptando casos de urgencias", señaló la doctora Sirly Reyes, directora del centro hospitalario.

Esto significa que cualquier paciente que requiera cirugía programada o servicio de maternidad que no sea considerado una emergencia crítica están siendo redirigido a otra entidad de salud.

Minsa reacciona

En tanto que el Ministerio de Salud emitió un comunicado señalando que: “El equipo de mantenimiento realizó una evaluación inicial del daño, sin lograr su reparación. Ante esta situación, el incidente fue reportado de inmediato a las autoridades de nivel nacional, quienes ya se encuentran gestionando la respuesta correspondiente”.

Indicaron que actualmente, se espera la llegada de un equipo técnico especializado enviado desde el nivel central, que será el encargado de llevar a cabo una evaluación más profunda y ejecutar las reparaciones necesarias.

Añadieron que el hospital cuenta con el respaldo y la coordinación de los hospitales de las provincias centrales, en caso de requerirse el traslado de pacientes para garantizar la continuidad de la atención.