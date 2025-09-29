Protesta en cárcel de mujeres de Dolega: reclusas denuncian violación de derechos

De acuerdo con lo expresado por las privadas de libertad, la protesta también busca que se les dé respuesta a las solicitudes de medidas condicionales , a las cuales aseguran tener derecho algunas de ellas tras haber cumplido dos tercios de sus condenas por distintos delitos.

Dolega, Chiriquí/Un grupo de internas del Centro Femenino de Rehabilitación, ubicado en Los Algarrobos, distrito de Dolega, provincia de Chiriquí, inició una huelga de hambre como medida de protesta. Las reclusas exigen la presencia en el lugar de la ministra de Gobierno y solicitan la destitución de la directora del penal.

De acuerdo con lo expresado por las privadas de libertad, la protesta también busca que se les dé respuesta a las solicitudes de medidas condicionales, a las cuales aseguran tener derecho algunas de ellas tras haber cumplido dos tercios de sus condenas por distintos delitos.

Además, denunciaron que dentro del sistema penitenciario se estarían dando violaciones a sus derechos, razón por la que piden la realización de inspecciones e investigaciones por parte del Ministerio de Gobierno y del Sistema Penitenciario.

Por el momento, la dirección del centro penitenciario no ofreció declaraciones y aseguró que se encuentran en la etapa de investigación para determinar las condiciones de las internas que participan en la huelga.

Ante la situación, la seguridad en el centro fue reforzada con unidades de la Policía Nacional y del Sistema Penitenciario, en previsión de incidentes relacionados con las acciones de protesta que se mantienen activas.

Con información de Demetrio Ábrego.