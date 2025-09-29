Aprehenden a sospechoso de homicidio en Colón

El hombre es sospechoso del homicidio de una persona de 37 años.

Colón, Colón/La Policía Nacional informó sobre la captura de un hombre que era buscado por un caso de homicidio doloso en la provincia de Colón.

La aprehensión se realizó en el sector de Villa Luzmila por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Luego de su detención, el sospechoso fue trasladado para los trámites correspondientes ante la Fiscalía de Homicidio y Femicidio.

Puedes leer: Ministro Moltó aclara el estado de arbitrajes con minera y pide a la Asamblea acelerar acuerdo con Mercosur

Según las autoridades, este caso está relacionado con un hecho ocurrido en los estacionamientos de una empresa ubicada en la entrada de la comunidad de Giral, en el corregimiento de Buena Vista, donde un hombre de aproximadamente 37 años perdió la vida.

En las últimas semanas, las autoridades han incrementado el pie de fuerza policial en Colón, debido al incremento de homicidios.

El sospechoso deberá enfrentar una audiencia ante un juez de garantías.