Paciente muere en el Hospital Luis 'Chicho' Fábrega mientras esperaba atención en sala de hemodiálisis

Veraguas/Un paciente de hemodiálisis falleció en el Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega, en la provincia de Veraguas, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras aguardaba su turno para recibir tratamiento.

De acuerdo con la directora del hospital, la doctora Sirley Reyes, se trataba de un paciente con insuficiencia renal crónica que estaba en espera de ser dializado en sala.

"Durante la espera para entrar a su cupo, el paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio. Es encontrado sin signos vitales dentro de la unidad y es llevado posteriormente entonces al cuarto de urgencias”, explicó.

El caso ha generado polémica debido a que el hospital enfrenta problemas con el funcionamiento de sus ascensores, situación que ha complicado los traslados internos. Sin embargo, Reyes sostuvo que “tendríamos que decir y ser muy sinceros en este tema que el pronóstico hubiese sido igual con o sin elevadores. No justifica que no tengamos elevadores en estos momentos, pero el pronóstico es el mismo".

El Ministerio de Salud (Minsa) en Veraguas confirmó el fallecimiento e informó que, al momento del incidente, uno de los elevadores ya había sido habilitado y otro se encontraba en proceso de reparación.

De igual forma, para este martes 30 de septiembre, dos podrían entrar en funcionamiento. La institución indicó que los trabajos continuarán hasta restablecer todo el servicio. Las autoridades sanitarias reiteraron que el personal médico ha mantenido la atención en áreas críticas como urgencias, pese a las limitaciones de infraestructura.

Con información de Ney Castillo