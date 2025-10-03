Embajada de Venezuela en Panamá reactiva servicios consulares con jornada especial de entrega de pasaportes

El Gobierno venezolano destacó que estas acciones forman parte de los acuerdos alcanzados en el marco del diálogo entre ambas cancillerías.

La Sección Consular de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Panamá anunció la reactivación de sus servicios, iniciando con una jornada especial de entrega de pasaportes y prórrogas los días lunes 6 y martes 7 de octubre de 2025.

De acuerdo con el comunicado oficial, la atención se realizará en horario de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. y estará dedicada exclusivamente a la entrega de documentos que permanecían bajo resguardo en la sede consular, sin excepción.

Las autoridades informaron que, a partir del miércoles 8 de octubre, se retomará la atención consular integral y regular para todos los connacionales venezolanos en Panamá.

Panamá suspendió relaciones diplomáticas tras las elecciones en Venezuela, en julio del 2024, al considerarlas poco transparentes. Retira su personal diplomático. En el segundo semestre del mismo año, Venezuela cerró su espacio aéreo a Panamá. Desde mayo del presente año, las relaciones entre ambos países parecen mejorar, se reanudaron los vuelos entre ambos países, en junio del 2025 se reactivaron servicios consulares, y ahora se reactiva la entrega de pasaportes y prórrogas en la embajada en Panamá.