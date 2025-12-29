Trump insinúa que EEUU realizó un ataque terrestre contra cárteles Venezuela

Washington, Estados Unidos/Un comentario casual del presidente Donald Trump la semana pasada despertó interrogantes sobre si las fuerzas estadounidenses podrían haber realizado su primer ataque terrestre contra cárteles de la droga en Venezuela.

Trump dijo que Estados Unidos destruyó una "gran instalación" vinculada al narcotráfico, mientras hablaba de su campaña de presión contra el presidente venezolano Nicolás Maduro en una entrevista emitida el viernes.

"Tienen una gran planta o una gran instalación desde donde envían, ya saben, de donde salen los barcos", señaló Trump en la emisora WABC de Nueva York durante una entrevista con John Catsimatidis, un empresario multimillonario simpatizante suyo que también es presentador de radio.

"Hace dos noches la hicimos volar por los aires. Así que los golpeamos muy duro", agregó el presidente.

Trump no dijo dónde estaba ubicada la instalación ni dio otros detalles.

Las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo desde septiembre numerosos ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes, tanto en el mar Caribe como en el océano Pacífico oriental, que han dejado más de un centenar muertos.

La AFP consultó al Pentágono sobre las declaraciones de Trump, pero las preguntas fueron remitidas a la Casa Blanca. La Casa Blanca no respondió a las solicitudes de comentarios de la AFP.

No ha habido ninguna declaración oficial por parte del gobierno venezolano.

Trump lleva semanas diciendo que Estados Unidos "pronto" comenzará a realizar ataques terrestres contra los cárteles de la droga en América Latina, pero hasta la fecha no se han confirmado.

El gobierno de Trump ha intensificado en los últimos meses la presión sobre Maduro, al que acusa de dirigir un cártel de la droga. Estados Unidos instauró un bloqueo naval en las costas de Venezuela y ya decomisó dos buques petroleros supuestamente sometidos a sanciones.

Maduro ha acusado a Washington de intentar derrocarlo para apoderarse de las riquezas de Venezuela.