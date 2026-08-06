José Domingo Ulloa representará a la Iglesia panameña en histórica novena mariana en España

La participación del arzobispo panameño adquiere un significado especial al coincidir con la celebración del Centenario de la Arquidiócesis de Panamá, resaltando los lazos históricos y espirituales que unen a Panamá y Sevilla desde los primeros años de la evangelización en América.

El arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa Mendieta, fue invitado por la Arquidiócesis de Sevilla, España, para predicar la tradicional Novena en honor a Nuestra Señora de los Reyes, patrona de Sevilla y de su arquidiócesis, que se celebrará del 6 al 14 de agosto en la histórica Catedral de esa ciudad.

La Arquidiócesis de Panamá informó que esta invitación representa un importante gesto de comunión entre ambas iglesias, unidas por los vínculos históricos que datan de los inicios de la evangelización del continente americano.

Al conocer la invitación, Ulloa manifestó que la considera un reconocimiento a toda la Iglesia panameña.

"No siento que sea una invitación a mi persona, sino a toda la Iglesia que peregrina en Panamá. También es un signo de comunión entre dos Iglesias hermanas unidas desde los comienzos de la evangelización", expresó.

Durante los nueve días de preparación para la solemnidad de Nuestra Señora de los Reyes, el arzobispo desarrollará una serie de reflexiones centradas en el tema "María, Madre de la Esperanza", con el propósito de invitar a los fieles a descubrir en la Virgen un camino seguro hacia Jesucristo y fortalecer su confianza en Dios frente a los desafíos del mundo actual.

Ulloa también resaltó el valor de la religiosidad popular como una forma de transmitir la fe entre generaciones.

"La auténtica piedad popular es una fe sencilla, pero no superficial. Cuando está bien evangelizada, educa el corazón, transmite la fe entre generaciones y hace accesible el Evangelio incluso a quienes quizá nunca leerán un tratado de teología", afirmó.

La participación del arzobispo panameño adquiere un significado especial al coincidir con la celebración del Centenario de la Arquidiócesis de Panamá, resaltando los lazos históricos y espirituales que unen a Panamá y Sevilla desde los primeros años de la evangelización en América.

La Arquidiócesis destacó que desde Sevilla partieron los primeros evangelizadores hacia el continente americano y que Panamá fue uno de los primeros territorios donde el Evangelio se estableció con fuerza. Asimismo, recordó el vínculo espiritual entre Santa María la Antigua, patrona de Panamá, y la tradición mariana sevillana representada por la Virgen de los Reyes.

La Novena se celebrará diariamente en el Altar de Plata de la Catedral de Sevilla, a las 8:00 p.m. (hora de Sevilla). En Panamá, las predicaciones podrán seguirse a través de FETV, que las transmitirá cada día a la 1:00 p.m. (hora de Panamá).