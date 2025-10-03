Mundo Verde: Playa Las Lajas, un refugio clave para el desove de tortugas en Chiriquí

Las hay de diversas especies, pero la más común que arriba a esta playa es la tortuga lora

La playa Las Lajas se ha convertido en un verdadero santuario para las tortugas marinas que cada año llegan a desovar en sus arenas. Durante una reciente jornada de limpieza, voluntarios y organizaciones ambientales liberaron a decenas de neonatos, en una actividad que combinó conservación y conciencia ciudadana.

De acuerdo con la Organización Amigos de las Tortugas, en esta playa se liberan anualmente entre 9 mil y 12 mil tortuguitas, principalmente de la especie tortuga lora, aunque también se han registrado nidos de la tortuga verde. En lo que va de la temporada, ya se han rescatado 52 nidos y realizado 16 liberaciones.

La comunidad local ha tenido un rol clave en esta labor. Antiguamente, los nidos eran consumidos, pero con el paso del tiempo y el acompañamiento de autoridades, se ha impulsado un cambio hacia la protección de la especie. La temporada más alta de desove se extiende de julio a enero, con la llegada de entre 100 y 120 tortugas cada año.

La jornada de limpieza también reveló la magnitud del problema ambiental: se recolectaron 14 toneladas de desechos, entre ellos plásticos y hasta alambres, lo que representa un riesgo para las tortugas y otros animales.

“Esto demuestra que la población tiene que tomar conciencia porque conservar la naturaleza es lo único que nos queda”, expresó uno de los voluntarios.

Panamá es considerado un territorio estratégico para la supervivencia de cinco de las siete especies de tortugas marinas que existen en el mundo. Sin embargo, su permanencia depende de erradicar malas prácticas como el saqueo de huevos, la depredación de nidos y la contaminación lumínica que afecta los procesos de anidación y liberación.

Una sola tortuga lora puede poner entre 90 y 130 huevos, una apuesta por la vida que, de la mano de la comunidad, busca vencer las amenazas que persisten en las costas panameñas.