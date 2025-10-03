El Biomuseo abre sus puertas de noche para celebrar su aniversario número 11

El evento arrancará a las 4:00 de la tarde y se extenderá hasta las 9:00 de la noche, con una programación variada.

Panamá/Ya son 11 años desde que el Biomuseo abrió sus puertas al público y, en el marco de este aniversario, celebrará una jornada especial este sábado 4 de octubre con la actividad “La noche en el Biomuseo”.

Tendremos entonces inmersión de buzos en nuestras peceras, que son las peceras más grandes de Centroamérica. Tendremos venta de comida y bebida. También tendremos unas clases de baile, juegos de mesa y, por supuesto, todas las exhibiciones estarán abiertas para que puedan conocerlas, incluso con su iluminación nocturna, que es una de las cosas más asombrosas que tiene el BioMuseo”, explicó Luis Miranda, jefe de guías del Biomuseo.

Un viaje por la biodiversidad y la historia

Desde su inauguración, el museo se ha consolidado como un espacio que combina exhibiciones interactivas con colecciones de gran valor histórico y científico. Entre ellas, destacan los restos de animales que habitaron el istmo panameño hace más de 10,000 años, como elefantes, perezosos gigantes y hasta un megalodón.

En sus salas se pueden observar cerca de 100 especies de animales, de las cuales 14 están extintas. Entre los fósiles exhibidos figura el de un perezoso gigante ermitaño, descubierto en 1951 en Ocú, y representado en tamaño real.

El Biomuseo también resguarda artículos de gran valor histórico. En su sala del espacio se conserva una de las 12 banderas panameñas que viajaron a la Luna, además de fragmentos de roca lunar extraídos por astronautas del Apolo 11.

Una experiencia educativa

Durante el recorrido, el museo recibió a grupos estudiantiles provenientes de La Villa de Los Santos, quienes destacaron el valor pedagógico de la visita.

“Es una experiencia muy bonita, la verdad, se aprende mucho y llevar este conocimiento a los estudiantes es de gran importancia porque así ellos conocen más de la historia de nuestro Panamá, su biodiversidad y la importancia de cuidar la misma”, comentó una de las docentes acompañantes.

Con información de Jocelyn Mosquera.