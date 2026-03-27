La pregunta es clara: ¿estamos perdiendo el pulmón verde de la ciudad sin darnos cuenta?

En Panamá, las altas temperaturas ya no solo afectan a las personas… ahora amenazan a los árboles de la ciudad, que se debilitan desde adentro. Donde el sol golpea con fuerza y las temperaturas parecen escalar cada año, los árboles también sienten el impacto del calor extremo.

¿Qué señales indican que un árbol está sufriendo estrés térmico? ¿El calor extremo puede causar la muerte de especies nativas?

En la ciudad, los árboles ya no solo crecen, resisten. Expuestos a polvo, gases contaminantes y residuos, enfrentan un entorno cada vez más hostil. Las calles son más calientes, las sombras más escasas y el concreto avanza sin tregua.

Un estudio reciente de la Universidad Tecnológica de Panamá, revela cómo las altas temperaturas están afectando directamente a especies emblemáticas como el corotú, obligándolas a luchar por sobrevivir en medio del asfalto.

La pregunta es clara: ¿estamos perdiendo el pulmón verde de la ciudad sin darnos cuenta?