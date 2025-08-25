Captura de abejas africanizadas, entre las principales causas de aumento de emergencias en el país

Ciudad de Panamá, Panamá/Mientras gran parte de la población disfruta de los fines de semana en familia, el Cuerpo de Bomberos de Panamá mantiene un ritmo de trabajo constante, respondiendo no solo a incendios, sino también a una amplia variedad de emergencias. El teniente Cristian Toribio, miembro de la dirección de Operaciones, informó que en las últimas 72 horas la institución atendió 248 incidentes.

Entre los casos más frecuentes se registraron 56 capturas de abejas africanizadas, 38 accidentes automovilísticos y 34 atenciones médicas por problemas de salud. Además, los bomberos respondieron a 27 reportes de árboles caídos, 20 rescates de animales, 19 cooperaciones, 9 desperfectos eléctricos, 3 incendios estructurales y 1 incidente que involucró materiales peligrosos.

Toribio destacó que la captura de abejas africanizadas es la incidencia más recurrente en esta época. Explicó que, aunque son vitales para la polinización, su presencia en áreas pobladas representa un riesgo para la ciudadanía.

“Las abejas buscan lugares que sean frescos y oscuros. A veces estos pueden incidir en lugares que estén poblados (...) Hay ocasiones en donde las abejas, si no se les molesta, ellas después van a buscar emigrar a un hogar permanente. Sin embargo, en ocasiones, inadvertidamente podemos molestarlas. Ellas son muy reactivas a los sonidos fuertes, a los olores fuertes y a la luz", señaló.

Uno de los incidentes más relevantes ocurrió en la avenida 12 de Octubre, donde un supermercado reportó la afectación de 20 personas por inhalación de gases.

Según el teniente, tras la intervención de la unidad de materiales peligrosos, se determinó inicialmente que el problema fue ocasionado por un horno con desperfecto en el sistema de desfogue, lo que generó acumulación de monóxido de carbono. De los afectados, 14 presentaron síntomas leves y 6 moderados.

Más de 27 mil atenciones en dos meses

El teniente reveló que entre junio y julio los bomberos han atendido más de 27 mil emergencias a nivel nacional, distribuidas en las diferentes zonas regionales.

Los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales atenciones, donde la lluvia se mantiene como un posible factor de riesgo adicional. Ante ello, es fundamental conducir a la defensiva, mantener la distancia y extremar precauciones en condiciones de mal tiempo.

En cuanto a los árboles caídos, se han registrado 1,412 casos en lo que va de la temporada lluviosa. El teniente recomendó a la población reportar árboles enfermos o en riesgo de caída para prevenir incidentes mayores.

Incendios y prevención

Sobre los incendios estructurales reportados en las últimas semanas, Toribio indicó que las causas varían, pero muchas están relacionadas con conexiones de gas o eléctricas.

Indicó que cualquier modificación en estos sistemas debe ser realizada por personal idóneo, para reducir riesgos. El teniente reiteró el llamado a la población a no intentar sofocar emergencias por cuenta propia, sino a llamar de inmediato al 103 o al 911.

Manifestó que cada minuto cuenta y que es vital permitir que los bomberos atiendan con rapidez y de manera segura. También hizo un llamado al uso responsable de los números de emergencia, para evitar falsas alarmas que desvíen recursos necesarios en situaciones reales.