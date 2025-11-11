Más de 7 mil llamadas por abejas africanizadas ha atendido el Cuerpo de Bomberos en lo que va de 2025

La mayoría de los reportes se concentran en las provincias de Panamá, Los Santos y Panamá Oeste.

Ciudad de Panamá/El Cuerpo de Bomberos de Panamá ha recibido más de 7,000 llamadas de emergencia por presencia de abejas africanizadas en distintas partes del país durante lo que va del año.

La mayoría de los reportes se concentran en las provincias de Panamá, Los Santos y Panamá Oeste, según informaron las autoridades.

Sin embargo, uno de estos casos tuvo un desenlace trágico el pasado viernes, cuando un hombre de 51 años perdió la vida tras ser atacado por un enjambre de abejas africanizadas en la provincia de Coclé.

🔗Puedes leer: Hombre muere tras ataque de abejas africanizadas en Penonomé

El capitán Andrés Espinoza, del Cuerpo de Bomberos, explicó que es importante saber identificar las abejas africanizadas, las cuales se distinguen por su coloración más oscura.

“Estas abejas tienen un tono chocolate o negro, mientras que las abejas o avispas comunes son negras con amarillo y de menor tamaño. Si se detecta un enjambre, lo correcto es notificar de inmediato al Cuerpo de Bomberos, para que nuestro personal especializado acuda al lugar”, señaló.

Espinoza advirtió que el ataque simultáneo de un enjambre de abejas africanizadas puede ser mortal, especialmente si la víctima se encuentra cerca del nido o reacciona de manera incorrecta. Por ello, recomendó no utilizar insecticidas o productos químicos, ni intentar remover los panales por cuenta propia.

También pidió a la ciudadanía evitar hacer ruido o movimientos bruscos cerca de los enjambres, ya que estas abejas son altamente territoriales y se alteran con sonidos fuertes y olores intensos.

Con información de Nicanor Alvarado