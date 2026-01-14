Tribunal revoca absolución y condena a Federico “Pepe” Suárez a ocho años por el caso Autopista Arraiján–La Chorrera

El fallo también alcanzó a otros implicados. Daniel Miguel Ochy, Lester Mendoza y Miguel González Martínez fueron sentenciados a ocho años de prisión , mientras que Alcides Velásquez recibió una condena de seis años .

El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales reformó la sentencia de primera instancia y condenó al exministro de Obras Públicas, Federico “Pepe” Suárez, a ocho años de prisión por el delito de peculado doloso, en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La decisión quedó plasmada en la sentencia de segunda instancia No. 27, del 1 de diciembre de 2025, mediante la cual el Tribunal revocó el fallo absolutorio emitido el 2 de abril de 2025 por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales que, en ese entonces, estuvo a cargo de la jueza Agueda Rentería. Con decisión, los magistrados concluyeron que existieron responsabilidades penales en la ejecución del contrato de la autopista Arraiján–La Chorrera, una de las obras viales más importantes del país, desarrollada durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli.

El fallo también alcanzó a otros implicados. Daniel Miguel Ochy, Lester Mendoza y Miguel González Martínez fueron sentenciados a ocho años de prisión, mientras que Alcides Velásquez recibió una condena de seis años.

Por otra parte, el Tribunal decidió mantener la absolución de Marco Antonio Saavedra.

El denominado caso Autopista Arraiján–La Chorrera se originó por irregularidades en el contrato de diseño, construcción, rehabilitación y ensanche de esta vía, ejecutado entre 2010 y 2017. La investigación apuntó a sobrecostos, manejo indebido de fondos públicos y afectación directa al patrimonio del Estado.

El proceso judicial inició en 2015, luego de un informe de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional, que alertó sobre una lesión patrimonial estimada en 7.9 millones de dólares. La magnitud del caso quedó reflejada en un expediente de 128 tomos, que da cuenta de la complejidad técnica, financiera y legal de la causa.