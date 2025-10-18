Realizan la cuarta edición de Empowoman, caras de TVN Media participan

Ciudad de Panamá/Empowoman se realizó hoy, sábado, en Multiplaza Panamá, un evento que reunió a mujeres emprendedoras, profesionales y líderes en diferentes ámbitos, con el objetivo de inspirar, conectar y fortalecer el papel femenino en la sociedad.

Como parte de esta jornada, Castalia Pascual, Rosetta Bordanea y Blanca Herrera, del equipo de TVN, se hicieron presentes y compartieron con las asistentes, participando activamente en las actividades y espacios de intercambio que ofreció el evento.

Empowoman, en su cuarta edición, se consolidó como un punto de encuentro para celebrar el talento, la creatividad y la determinación de las mujeres en Panamá. Un espacio en el que reconocidas mujeres panameñas abordan temas de bienestar, autoestima y salud reproductiva.

Este año, el encuentro que reúne anualmente a más de tres mil mujeres se suma a la campaña de la cinta rosada.

La plataforma Empowoman abre espacios que informan, motivan e inspiran, celebrando la fuerza y el liderazgo de las mujeres panameñas.