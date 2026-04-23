Alcalde de Colón, Diógenes Galván, espera justicia en casos de peculado y reitera la necesidad de fondos para su distrito

Tras asumir el cargo, la actual administración de la Alcaldía de Colón presentó más de 12 denuncias contra la gestión del exalcalde Alex Lee.

Panamá/El alcalde de Colón, Diógenes Galván, se refirió en Noticias AM a las recientes acciones del Ministerio Público que derivaron en la aprehensión del exalcalde del distrito, Alex Lee, y otros funcionarios.

Galván enfatizó que la expectativa principal es que se haga justicia frente a las investigaciones sobre el manejo de los fondos de descentralización.

Al asumir la administración municipal, Galván indicó que se detectó un profundo desorden financiero que ha comprometido el desarrollo del distrito, señalando que la transparencia y la legalidad deben prevalecer para recuperar la confianza ciudadana y sanear las instituciones locales.

Denuncias por irregularidades

Tras asumir el cargo, la actual administración de la Alcaldía de Colón presentó más de 12 denuncias contra la gestión precedente en manos de Alex Lee.

Entre las irregularidades más graves destacan la pérdida de 112 computadoras de un lote de 165 adquiridas, la desaparición de vehículos de bienes aprehendidos y la firma de contratos fraudulentos sin el refrendo correspondiente, situación que ha generado reclamos de proveedores por sumas de hasta 400 mil dólares.

Galván precisó que el perjuicio económico asciende a millones de dólares, incluyendo entre 4 y 5 millones en contratos comerciales irregulares que nunca llegaron a Contraloría, y una deuda acumulada de 10.4 millones de dólares con la Caja de Seguro Social. Además, señaló que en una sola comuna se extraviaron cerca de 14 millones de dólares, cuestionando la falta de rendición de cuentas y advirtiendo que la justicia debe actuar para reparar el erario público.

Necesidad urgente de recursos

El alcalde Galván subrayó que Colón aporta entre el 14 % y el 15 % del Producto Interno Bruto nacional, por lo que considera injusto el actual esquema de financiamiento. Mientras que el municipio debería percibir cerca de 7 millones de dólares en descentralización, actualmente recibe apenas entre 2.3 y 2.5 millones de dólares, tras el reconocimiento de un error de cálculo por parte del ministerio correspondiente.

Galván afirmó que la provincia requiere una inyección anual de entre 200 y 300 millones de dólares para atender sus urgentes necesidades de infraestructura y consolidar su plataforma logística.

Defendió el uso de transferencias directas amparadas en el artículo 233 de la Constitución y criticó las gestiones a puertas cerradas entre concejales y concesionarios para extender contratos por décadas sin consultar al alcalde.

Finalmente, insistió en que la descentralización es una herramienta extraordinaria que solo funcionará si se mejoran los procesos de control y se garantiza el uso correcto de los fondos públicos.