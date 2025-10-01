Evalúan impacto de los trabajos del programa de Saneamiento en la escuela Isabel Herrera Obaldía

Personal del Programa de Saneamiento de la Bahía, presente en la visita, aseguró que hasta el momento no han detectado daños o impactos visibles.

La comunidad educativa de la Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía (EPIHO) enfrenta una nueva fuente de preocupación estructural. Autoridades del Ministerio de Educación (Meduca) realizaron hoy una inspección en el plantel junto a personal del Programa de Saneamiento de Panamá y expertos de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) para evaluar el impacto que podría tener una tuneladora que pasará justo por debajo de los terrenos del plantel.

La preocupación es doble, ya que los estudiantes de la Escuela Profesional actualmente no asisten a clases presenciales, sino que reciben clases modulares, debido a problemas estructurales preexistentes en la infraestructura de este centro educativo.

El foco de la inspección es la colectora del Programa de Saneamiento de Panamá, cuya tuneladora estará trabajando bajo el área de los estacionamientos de la escuela. El Meduca busca determinar si estas obras subterráneas podrían agravar la ya compleja situación estructural del edificio.

El viceministro administrativo de Meduca, Roberto Sevillano, confirmó la solicitud a la UTP: "Hemos solicitado a la Universidad Tecnológica un informe que nos diga el impacto que van a tener esos trabajos porque son subterráneos sobre la infraestructura de la escuela".

Por su parte, el personal del Programa de Saneamiento, presente en la visita, aseguró que hasta el momento no han detectado daños o impactos visibles.

Sin embargo, para asegurar la integridad de la estructura, se busca el aval técnico de la UTP. El estudio va actualmente en un 75% de avance, y aunque preliminarmente no se han encontrado afectaciones directas, la recomendación clave que se hace a las autoridades es que se dé un seguimiento posterior para monitorear cualquier posible asentamiento del terreno a largo plazo.

Sevillano enfatizó que, independientemente de los hallazgos del informe, los proyectos de mejora que el Meduca tiene programados para la escuela "no se van a ver afectados". Estos proyectos incluyen la colocación de 21 aulas temporales en los patios del plantel, que se encuentran en la última etapa de refrendo en la Contraloría, además de la adecuación de 10 aulas adicionales por parte del equipo de mantenimiento ministerial.