Cierran puente sobre el río Cañazas tras daño estructural; residentes piden respuestas

El puente Bailey sobre el río Cañazas, una estructura vial que conecta a varias comunidades y sirve como acceso principal al Instituto Nacional de Agricultura (INA), fue cerrado de manera temporal al tránsito vehicular y peatonal tras el daño de una de sus bases estructurales. Este puente es el límite entre Herrera y Veraguas.

Te puede interesar: Prepárese, se espera incremento de lluvias en octubre y mayor presencia de La Niña

La medida se tomó después de que una de las crecidas recientes del río provocara el colapso de una de las bases estructurales del puente, poniendo en riesgo la estabilidad de la plataforma. El cierre complica el tránsito de los estudiantes, educadores y personal administrativo del INA.

Residentes en el área expresaron su frustración ante lo que califican como una desatención histórica por parte de las autoridades. Cristina García, vocera de la comunidad, señaló que llevan más de 25 años esperando una respuesta de los gobiernos para la construcción de un puente permanente.

"No venimos aquí para atacar al gobierno actual, sino para solicitar una mayor voluntad de parte de las autoridades que le tomen un poco más de importancia a este asunto," declaró García. La vocera enfatizó que esta vía no solo comunica al INA con Herrera, sino también a comunidades importantes como La Huaca, Pedernal, La Raya de Santa María y Cañazas, y que la población "merece tener una mejor atención y una respuesta".

La situación del puente es crítica. Según testimonios brindados a TVN Noticias, el puente ha sido reparado en al menos dos ocasiones y el personal del INA ha tenido que intervenir varias veces para asegurar las planchas y láminas de rodadura que se desprenden constantemente con el paso de vehículos pesados.

Yamilka Juárez, directora del INA, confirmó que, tras el cierre, se están tomando medidas para buscar áreas accesibles y rutas alternas que permitan al personal y a los estudiantes llegar a sus áreas de trabajo.

Te puede interesar: Frustran asalto contra conductor de camión de carga en Chiriquí; delincuentes utilizaban uniformes de la Policía

La comunidad señala que la estructura llegó al fin de su vida útil y requiere una sustitución definitiva por parte del Ministerio de Obras Públicas.

Con información de Eduardo Vega.