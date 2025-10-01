Frustran asalto contra conductor de camión de carga en Chiriquí; delincuentes utilizaban uniformes de la Policía

Los ocupantes del transporte de carga resultaron ilesos y fueron trasladados de inmediato a la Personería de San Lorenzo para rendir declaración y colaborar en la investigación.

Chiriquí/Una patrulla de la Policía Nacional (PN) frustró un violento intento de asalto y secuestro a un transporte de carga la madrugada de este miércoles1 de octubre, en la vía Panamericana, a la altura del puente sobre el río Fonseca, en el oriente de Chiriquí.

Te puede interesar: Detienen al presunto responsable del hurto de herramientas y equipos tecnológicos en Chiriquí

El incidente se registró cuando un grupo de sujetos armados y encapuchados, que vestían supuestos uniformes de la Policía Nacional, interceptaron el camión que se dirigía al distrito de David. Según el reporte preliminar, los asaltantes dispararon contra el transportista en un intento por obligarlo a detenerse para que abandonara el camión.

El audaz atraco fue interrumpido por la intervención oportuna de una patrulla de la PN que realizaba labores de ronda en el sector. Al verse sorprendidos por las unidades policiales, los delincuentes cesaron el ataque y optaron por huir a pie, internándose en los potreros y áreas rurales adyacentes al sector de San Lorenzo.

Los ocupantes del transporte de carga resultaron ilesos y fueron trasladados de inmediato a la Personería de San Lorenzo para rendir declaración y colaborar en la investigación.

Tras el enfrentamiento, agentes de la Dirección de Investigación Judicial y la Policía se unieron al Ministerio Público (MP), para iniciar las diligencias de rigor. Funcionarios de la Subregional del MP de San Lorenzo, en conjunto con personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, realizaron una inspección ocular exhaustiva y recolectaron indicios balísticos y forenses en el lugar del suceso.

Te puede interesar: Al menos 36 muertos y más de 200 heridos en el derrumbe de una iglesia en Etiopía

Actualmente, la DIJ y la PN mantienen un operativo de búsqueda en la zona, utilizando drones y unidades terrestres para rastrear a los fugitivos. Las autoridades buscan dar con la captura de los individuos que intentaron cometer este delito uniformados como unidades policiales.