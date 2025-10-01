Elección del rector de la Universidad de Panamá será el 1 de julio de 2026; Flores no va por la reelección

El periodo de Eduardo Flores culmina formalmente el 30 de septiembre de 2026. El nuevo liderazgo, incluyendo rector, decanos y directores, asumirá el cargo para un ciclo de cinco años, iniciando oficialmente sus funciones a partir del 1 de octubre de 2026.

Ciudad de Panamá/La Universidad de Panamá (UP), oficializó su calendario para renovar a sus autoridades. El 1 de julio de 2026 se celebrarán las elecciones de rector, decanos, vicedecanos y directores de centros regionales, marcando el inicio de un nuevo periodo de cinco años para el liderazgo académico y administrativo.

Te puede interesar: Ministra de Gobierno promete ser implacable con funcionarios que lucran con los privados de libertad

La convocatoria, aprobada por el Consejo General Universitario, define no solo la fecha central de votación, sino también las reglas de ponderación del sufragio y los rigurosos requisitos que deberán cumplir los aspirantes a ocupar los cargos directivos. Este proceso se desarrollará en el marco de la culminación del periodo del actual rector, Eduardo Flores, quien aprovechó la ocasión para reiterar su decisión de no buscar la reelección.

Calendario y periodo de transición

El CGU estableció que la fecha de votación principal será el 1 de julio de 2026. Aunque esta fecha regirá para la mayoría de las facultades y centros regionales, la resolución contempla calendarios específicos para algunas unidades que votarán entre agosto de 2026 y febrero de 2027.

El periodo del actual rector culmina formalmente el 30 de septiembre de 2026. El nuevo liderazgo, incluyendo rector, decanos y directores, asumirá el cargo para un ciclo de cinco años, iniciando oficialmente sus funciones a partir del 1 de octubre de 2026.

Voto ponderado y requisitos para candidatos

Las autoridades universitarias han ratificado el sistema de voto directo, secreto, libre y universal con una ponderación específica que garantiza la representación de los tres estamentos: 60% para los profesores, 30% para los estudiantes y 10% para los administrativos, lo que garantiza la representación de los distintos estamentos universitarios.

Para aspirar a los cargos de rector y decanos, los candidatos deberán cumplir con estrictos requisitos que buscan elevar el perfil académico de la dirección universitaria. La resolución exige ser panameño, poseer un título de maestría o doctorado reconocido por la UP, contar con una destacada trayectoria académica y ser profesor regular de la institución.

Flores no buscará la reelección

El anuncio de la convocatoria fue acompañado por un mensaje del actual rector, dirigido a toda la comunidad universitaria, informando que la convocatoria oficial ha sido publicada en Gaceta Oficial.

Flores aprovechó el momento para reafirmar su decisión de no postularse para un nuevo período al frente de la institución.

Te puede interesar: Casas usadas: diputada Chong explica el proyecto que busca incentivar la compra

El Rector concluyó con una proyección hacia el futuro de la casa de estudios: "Con estas elecciones, la Universidad de Panamá abre un nuevo capítulo en su historia, proyectándose hacia los próximos cinco años con liderazgo renovado y visión de transformación académica".