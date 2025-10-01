Ministra de Gobierno promete ser implacable con funcionarios que lucran con los privados de libertad

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo lamentó que la Ley de Carrera Penitenciaria dificulta el saneamiento del sistema, ya que protege a funcionarios, psicólogos y trabajadores sociales que han incurrido en negligencia o deficiencia en la gestión.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, confirmó a TVN Noticias la existencia de una red de corrupción dentro del sistema penitenciario que extorsionaba a familiares de detenidos, solicitando dinero para traslados y movimientos dentro de las cárceles.

La titular de Gobierno detalló los hallazgos de una investigación reciente, abordando además los desafíos en la clasificación de la población carcelaria (12,000 condenados), la alta presión del sistema por la detención preventiva y la complejidad de impulsar cambios profundos debido a la carrera penitenciaria.

Corrupción y lucro con detenidos

La ministra Montalvo admitió que la estafa por traslados es un "tema viejo" y que, desde su llegada al Ministerio, han encontrado que "el sistema está mucho más corrupto de lo que se había imaginado".

Señaló que lo más lamentable es que sean los propios funcionarios quienes abren una operación ilegal que afecta al privado de libertad y sus familiares, especialmente a aquellos "de escasos recursos que tienen que pasar por esa realidad". Montalvo calificó esta conducta como un delito que debe perseguirse.

Modalidades de estafa

Al detallar cómo operaba la red de corrupción, la ministra Montalvo explicó dos modalidades principales que involucraban a custodios y personal administrativo:

“A los recién llegados, custodios los sometían diciendo: hoy te vas en la lista con tu traslado para La Joya, para La Joyita, para cualquier otro centro distinto". Se detectaron presiones que incluían solicitar dinero a través de cuentas bancarias, señaló la ministra.

Montalvo agregó que para detenidos que ya estaban en centros como La Joya, les ofrecían traslados a centros como El Renacer a cambio de un pago.

La investigación ha revelado graves fallas administrativas, como personas con 8 años de condena sin una sola evaluación por junta técnica, mientras otros con perfiles no correspondientes son rápidamente clasificados y ubicados en centros como El Renacer.

Desafío de la población penitenciaria

Montalvo precisó que la población de condenados se mantiene alrededor de 12,000 personas. Sin embargo, la presión sobre el sistema es constante debido al componente de la detención preventiva y la agilidad de las audiencias del Sistema Penal Acusatorio. "Cada vez que tú haces una operación... ellos van para mi sistema", sentenció.

Mano dura contra funcionarios corruptos

En referencia a prácticas pasadas donde narcotraficantes ejercían control dentro de las cárceles, la Ministra fue tajante. Afirmó que, si bien las condiciones son inhumanas y los mismos privados de libertad desean la resocialización, el trabajo se dificulta por la corrupción.

Montalvo prometió ser implacable: "Nosotros vamos a ser implacables con el tema de funcionarios en corrupción dentro del sistema. Están lucrando con la miseria humana", manifestó.

Aprovecho para realizarle un llamado a los funcionarios: "Si a ti no te gusta estar en el sistema, no te trabajes allí. Ese no es un lugar para hacer fortuna".

Clasificación de reclusos

Respecto al proceso de clasificación de reclusos, la ministra indicó que se armó un grupo multidisciplinario externo, una "junta técnica itinerante", para ir cárcel por cárcel, resolviendo problemas como la desaparición de papeles de detenidos que han estudiado o trabajado.

No obstante, Montalvo lamentó que la Ley de Carrera Penitenciaria dificulte el saneamiento del sistema, ya que protege a funcionarios, psicólogos y trabajadores sociales que han incurrido en negligencia o deficiencia en la gestión. A pesar de los obstáculos, aseguró: "Yo no voy a desistir y no me voy a agotar ni me voy a cansar porque esto lo vamos a corregir sea como sea".

Impacto de los recortes y deuda vieja

También se refirió al presupuesto, reconociendo que la actual administración ha tenido que pagar "muchos temas de deuda vieja", lo que ha limitado la capacidad de inversión del Ministerio de Economía y Finanzas.

Reiteró el llamado del presidente José Raúl Mulino e instó a su equipo a buscar soluciones creativas ante las restricciones: "Aprendan a pensar fuera de la caja. Busquen de qué manera ustedes sacan sus proyectos adelante, si tienen que pedir un financiamiento externo... Tenemos que ponernos creativos y trabajar".