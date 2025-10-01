¡El Pulsador no perdona! Descubre los artistas que veremos HOY en el séptimo show de Tu Cara Me Suena

Cada miércoles el escenario se convierte en una máquina del tiempo, una discoteca, un karaoke y hasta en un festival internacional. Aquí todo puede pasar y, por supuesto, El Pulsador vuelve a ser el villano más querido de Panamá, el que decide con un solo giro quién será quién.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá está viviendo una verdadera fiesta televisiva semana tras semana con el megaproyecto más divertido del país: Tu Cara Me Suena 2025. Y hoy, el escenario vuelve a encenderse para presentar su séptima gala, cargada de talento, emoción, ocurrencias y transformaciones que prometen dejar al público sin aliento.

Después de seis intensas noches donde la competencia ha demostrado que la imitación también es un arte que mezcla disciplina, humor, canto y espectáculo, los participantes regresan para una jornada en la que todo puede pasar gracias a la ruleta más temida y divertida de la televisión: El Pulsador.

El recuerdo fresco de la última gala: Robin Durán conquistó como XUXA

Antes de entrar en lo que nos espera esta noche, vale la pena revivir uno de los momentos más memorables de la gala anterior. El protagonista indiscutible fue Robin Durán, quien se transformó nada más y nada menos que en la reina brasileña de los niños, XUXA, interpretando el icónico tema “Ilariê”.

Con un despliegue lleno de energía, vestuario colorido y coreografía que hizo levantar a todo el teatro, Robin logró que la audiencia, el jurado y los televidentes se sumaran al coro y al baile. Su imitación no solo fue divertida y precisa, sino que también despertó la nostalgia de varias generaciones que crecieron con la magia de XUXA.

El esfuerzo fue recompensado: Robin se alzó como ganador de la sexta gala y, además, recibió el aplauso unánime del público, que lo eligió como su favorito. Una victoria que lo coloca como uno de los grandes contendientes de esta temporada.

Una jurado invitada que encendió las redes: Carolina “La Venenosa” Sandoval

La sexta gala también quedará en la memoria por la presencia de la invitada especial en la mesa de jueces: Carolina Sandoval, más conocida como “La Venenosa”. Con su estilo irreverente, su sentido del humor y su espontaneidad, la reconocida presentadora venezolana se ganó un espacio en los corazones de los panameños.

Carolina estuvo presente durante todo el show, regalando ocurrencias, frases picantes y comentarios que encendieron tanto al público en vivo como a los televidentes en casa. Sus interacciones con los participantes y sus compañeros de jurado generaron conversación en redes sociales, convirtiéndose en tendencia.

Sin duda, la presencia de “La Venenosa” fue un acierto de producción, demostrando que Tu Cara Me Suena no solo es un concurso de talento, sino también un espectáculo integral que mezcla música, humor y entretenimiento de primer nivel.

El turno de la séptima gala: El Pulsador decide el destino

Esta noche, los participantes enfrentan una nueva ronda de desafíos gracias a El Pulsador, que nunca deja de sorprender con sus elecciones. Y como ya es costumbre, las asignaciones prometen variedad de géneros, estilos y personalidades que pondrán a prueba tanto la voz como la capacidad de imitación de cada uno.

Aquí los retos que veremos en la séptima gala:

Kabliz será Ha-Ash , y además El Pulsador le dio la oportunidad de invitar a un amigo, lo que significa que veremos un dueto en toda regla con una de las bandas femeninas más queridas de Latinoamérica.

, y además El Pulsador le dio la oportunidad de invitar a un amigo, lo que significa que veremos un dueto en toda regla con una de las bandas femeninas más queridas de Latinoamérica. Gabo Novoa interpretará a Rauw Alejandro , un reto que exigirá sensualidad, movimiento urbano y dominio del escenario.

, un reto que exigirá sensualidad, movimiento urbano y dominio del escenario. Judy Meana tendrá que transformarse en Ivy Queen , la reina del reguetón, demostrando fuerza y presencia vocal.

, la reina del reguetón, demostrando fuerza y presencia vocal. Franklyn Robinson será MC Hammer , llevando al escenario uno de los íconos del hip hop de los años 90 con sus pasos de baile inconfundibles.

, llevando al escenario uno de los íconos del hip hop de los años 90 con sus pasos de baile inconfundibles. La Ministra encarnará a Demphra , la intérprete panameña conocida como la reina de la música urbana local, un reto lleno de sabor y empoderamiento.

, la intérprete panameña conocida como la reina de la música urbana local, un reto lleno de sabor y empoderamiento. Marigaby se enfrentará a Gwen Stefani , pero con la particularidad de que también podrá invitar a un amigo. Juntos deberán recrear uno de los temas más recordados de la cantante estadounidense.

, pero con la particularidad de que también podrá invitar a un amigo. Juntos deberán recrear uno de los temas más recordados de la cantante estadounidense. Valeria Retally se pondrá en la piel de J Balvin , lo que significa un espectáculo cargado de flow y reguetón internacional.

, lo que significa un espectáculo cargado de flow y reguetón internacional. Robin Durán, tras su éxito como XUXA, esta vez deberá interpretar a Tarkan, el artista turco reconocido mundialmente por su tema “Şımarık” (el famoso “kiss kiss”). Un reto que combina exotismo, energía y carisma.

La adrenalina de cada miércoles

Con estos retos, la gala promete ser una montaña rusa de emociones y estilos: desde el pop romántico de Ha-Ash, pasando por el reguetón de Ivy Queen y J Balvin, hasta los ritmos internacionales de Tarkan. Cada presentación será una oportunidad para sorprender y consolidar posiciones en la competencia.

El público, como siempre, jugará un rol fundamental. No solo con sus aplausos en el teatro, sino también desde casa, donde cada semana las redes sociales hierven de comentarios, memes y apoyo incondicional a los participantes.

Una competencia que crece

Lo que hace de Tu Cara Me Suena 2025 un fenómeno televisivo es la combinación de factores: el talento de los participantes, la exigencia del jurado, la chispa de los presentadores y la conexión con los televidentes. A diferencia de otros shows, aquí no se trata de competir con uno mismo, sino de meterse en la piel de un ídolo y convencer a todos de que, por unos minutos, esa estrella está realmente en el escenario.

El pulsador añade el toque de azar que mantiene la tensión, pues nunca se sabe qué nombre aparecerá en pantalla. Y es precisamente esa mezcla de incertidumbre, espectáculo y humor la que hace que cada gala sea irrepetible.

Expectativa máxima para esta noche

Las miradas estarán puestas en los participantes que buscan redimirse tras galas pasadas y en aquellos que ya han logrado victorias memorables. Robin Durán, por ejemplo, tendrá que demostrar que su triunfo como XUXA no fue casualidad, mientras que figuras como Judy Meana o Franklyn Robinson enfrentarán transformaciones que pondrán a prueba su versatilidad.

Asimismo, los dúos de Kabliz y Marigaby abren la puerta a nuevas dinámicas en el escenario, que seguramente serán de lo más comentado al cierre de la gala.

El valor de la imitación como arte ¡Una noche para no perderse!

Más allá de la competencia, Tu Cara Me Suena está ayudando a que los panameños valoren la imitación como un arte completo. No se trata solo de cantar parecido, sino de estudiar la gestualidad, los movimientos, la manera de hablar y hasta la esencia del artista que se imita.

Esto requiere horas de ensayo, observación minuciosa y un compromiso total con el personaje. Y cada gala se convierte en una vitrina de ese esfuerzo, que se traduce en aplausos, carcajadas y momentos que quedan grabados en la memoria colectiva.

La cita es clara: hoy la séptima gala de Tu Cara Me Suena 2025 promete música, humor, transformaciones locas y momentos que se van directo a la historia de la televisión panameña.

Entre Robin, Kabliz, Judy, Gabo, Franklyn, Marigaby, Valeria y La Ministra, el escenario será un festival de géneros y estilos que nos harán gritar “¡wow!”. Y como siempre, el público tendrá la última palabra, porque al final este show también es de ellos.