Casas usadas: diputada Chong explica el proyecto que busca incentivar la compra

La propuesta central consiste en extender beneficios similares a los del interés preferencial —como menores requisitos y apoyo estatal— a quienes adquieran su primera vivienda usada.

Ciudad de Panamá/La diputada Yamireliz Chong explicó los detalles del proyecto de ley orientado a facilitar el acceso a la vivienda para familias jóvenes mediante la creación de un esquema de interés preferencial para casas de segunda o reposesidas, con un subsidio estatal del 2%.

La iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación por el alto costo de las viviendas en Panamá, evidenciado recientemente en un informe de análisis anticorrupción que señala distorsiones en el mercado inmobiliario. “Tenemos un déficit habitacional real y duro”, afirmó Chong durante la entrevista con Noticias AM.

En Colón no hay desarrollos habitacionales; la gente no tiene opciones. Y si quiere comprar una casa de segunda, los bancos le exigen requisitos altos y tasas de interés que llegan hasta el 7%”. — Yamireliz Chong - Diputada Vamos

El proyecto no busca competir con el actual programa de interés preferencial para viviendas nuevas, sino complementarlo. “No estamos tratando de mover lo que ya existe”, explicó la diputada.

Nota relacionada: Jóvenes y compradores evalúan proyecto de incentivos para viviendas usadas

Lo que queremos es darle una segunda vida a miles de viviendas que están en el olvido, en zonas como Panamá Oeste o el centro de la ciudad, y que hoy nadie puede comprar porque el sistema no les acompaña”.

Un subsidio del 2%

La propuesta central consiste en extender beneficios similares a los del interés preferencial —como menores requisitos y apoyo estatal— a quienes adquieran su primera vivienda usada, siempre que el valor no supere los 200 mil dólares. Este tope está diseñado para beneficiar a personas con ingresos familiares promedio, entre $1,500 y algo más arriba.

“Muchos jóvenes profesionales no pueden acceder a una casa nueva, pero tampoco pueden comprar una de segunda porque no tienen el respaldo financiero”, dijo Chong. “Por eso proponemos un subsidio del 2% en la tasa de interés, coordinado con el Ministerio de Economía y Finanzas, para que ese primer paso hacia la propiedad sea posible”.

La diputada también destacó el componente de sostenibilidad urbana: “Estamos dejando morir sectores enteros de la ciudad mientras construimos nuevos condominios en las afueras. Esto no solo afecta el patrimonio histórico, sino que genera desplazamiento y congestión. Queremos revitalizar lo que ya tenemos”.

Actualmente, el proyecto cuenta con el respaldo inicial de ACcobir (Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces), aunque se están revisando ciertos artículos para evitar especulaciones en precios. Además, se han mantenido reuniones con el MEF, el Ministerio de Vivienda y la Asociación Bancaria para ajustar trámites y condiciones crediticias.

Proyecto contra la mala praxis

En otro frente, la diputada confirmó que ha retomado un proyecto de ley demandado durante años por familias de pacientes fallecidos por errores médicos. “Este proyecto apenas comienza”, reconoció. “Ayer tuvimos una larga reunión con el Colegio de Médicos, que planteó observaciones importantes, y las estamos escuchando”.

Chong fue enfática en aclarar que la intención no es criminalizar la práctica médica, sino establecer límites claros ante la impericia —la realización de procedimientos sin la debida capacitación—. “Ningún médico estudia tanto para hacer daño”, dijo. “Pero también hay quienes abusan de su posición, en el sector público y privado, y terminan poniendo en riesgo vidas por intereses económicos”.

El artículo central del proyecto se basa en la Lex Artis Médica, que define los estándares profesionales. “Queremos dejar claro cuándo se comete una negligencia, no castigar errores humanos, sino actos de irresponsabilidad grave”, añadió.