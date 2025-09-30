Jóvenes y compradores evalúan proyecto de incentivos para viviendas usadas

La discusión se intensifica tras la presentación de un proyecto de ley que propone incentivos para la adquisición de viviendas usadas.

Ciudad de Panamá/Comprar una vivienda de segunda mano se ha convertido en una opción que muchas personas, especialmente los jóvenes que buscan su primer hogar, están considerando seriamente.

La discusión se intensifica tras la presentación de un proyecto de ley que propone incentivos para la adquisición de viviendas usadas, una iniciativa que aún se encuentra en análisis en la Asamblea Nacional.

Charin Quinzada, estudiante universitaria, comentó sobre su experiencia y perspectiva: “Nosotros como jóvenes también buscamos un hogar propio, que podamos costear con nuestros gastos. Para mí está perfecto. La búsqueda es un poco tediosa y una casa de segunda para mí es ideal; después de tener nuestra casita, está más que bien”.

Por su parte, quienes ya han evaluado la compra de una vivienda señalan los desafíos del mercado actual.

“Hoy día las casas están impagables; los impuestos son muy altos, ya no se encuentran casas económicas en la ciudad capital ni siquiera en las afueras, y los precios se han disparado de una manera increíble”, expresó un ciudadano.

Actualmente, los beneficios de interés preferencial solo aplican para la compra de casas nuevas. Sin embargo, el proyecto de ley en discusión busca extender estos incentivos a viviendas usadas valoradas en menos de $300,000, ofreciendo un interés preferencial 2% por debajo de la tasa de referencia y un plazo máximo de 10 años.

El proyecto se encuentra en una subcomisión donde se están recibiendo y analizando las opiniones de diferentes sectores relacionados con la propuesta, en busca de soluciones que faciliten el acceso a la vivienda para un sector de la población que ha visto cómo los costos se han disparado en los últimos años.

Con información de María De Gracia