Conep respalda ley de interés preferencial y llama a atender recomendaciones internacionales

Panamá/El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Gabriel Diez, reconoció la importancia de la recién sancionada Ley 481, que modifica el régimen de intereses preferenciales para préstamos hipotecarios.

La normativa, firmada el martes por el presidente José Raúl Mulino y publicada en Gaceta Oficial, entrará en vigencia en enero próximo.

Beneficioso para la economía y para la industria de la construcción. Primero, porque le permite a la familia panameña que cumpla con los requisitos de la ley, tener un subsidio para comprar su vivienda propia. Y eso es importante por una gran razón. Panamá es uno de los países que, gracias a Dios y gracias a esta ley y a la voluntad de los últimos 40 años, puede tener un subsidio para que los panameños puedan acceder a una vivienda”, señaló Diez.

La nueva legislación establece un único tramo preferencial para viviendas nuevas con precios entre 80,000.01 y 120,000 dólares, con una tasa máxima subsidiada del 4 % y una duración de 7 años no renovables.

Para el dirigente empresarial, la norma tiene un efecto directo en la paz social. “Eso es muy importante para la paz social y es muy importante para darle patrimonio y sentido de pertenencia a todos los panameños”, subrayó.

¿Esta medida afecta o beneficia a los ciudadanos?

Esta ley empieza a regir en enero de 2026; para quienes compren viviendas nuevas en el rango de $80 mil a $120 mil, podrán acceder a préstamos hipotecarios con una tasa de hasta 4 %, subsidiada por el Estado.

Esto significaría un “alivio” en las cuotas mensuales durante los primeros 7 años del crédito, aunque el beneficio será temporal y no renovable. Una vez concluido el plazo, los compradores deberán asumir la tasa de interés comercial que ofrezca el banco. Es decir, sus cuotas mensuales aumentarán.

Cabe recordar que, con la eliminación del artículo 12 de la ley, los bancos ya no estarán obligados a ofrecer soluciones al finalizar el subsidio o interés preferencial.

En ese sentido, también insistió en la necesidad de mantener disciplina fiscal y atender las recomendaciones de las calificadoras internacionales.

Sabemos que debe haber una estrategia fiscal, el Gobierno la ha planteado, la está ejecutando, es lo que el Gobierno dice, tenemos que ir por ese camino y cumplir con lo que la comunidad internacional, quienes son nuestros mayores financistas, nos solicita. Pero a la misma vez tenemos que acordar y tener presente que hay panameños que también necesitan esa economía”, afirmó.

Las declaraciones de Diez se dieron durante la conferencia de prensa de la Capac Expo Hábitat, que se celebrará del 25 al 28 de septiembre en el Centro de Convenciones de Amador.

Con información de Luis Jiménez