Prepárese, se espera incremento de lluvias en octubre y mayor presencia de La Niña

Ciudad de Panamá/Para este mes de octubre, los pronósticos meteorológicos prevén fuertes aguaceros acompañados de tormentas eléctricas y una transición hacia La Niña que se traduce en un aumento de lluvias, las cuales estarán por encima del comportamiento normal.

El reporte, difundido por la Dirección de Climatología del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) precisa que "la máxima intensidad de estas tormentas y aguaceros ocurrirá en los primeros días de octubre" y que, por el "efecto indirecto de los huracanes, se presentarán temporales, los cuales afectan la región Pacífica, lo que podría causar inundaciones en las partes bajas de la provincia de Chiriquí, principalmente hacia finales de mes", ante lo que advierten seguir las alertas.

Se prevé que los valores de lluvia estén arriba de lo normal en Chiriquí, Comarca Ngäbe Buglé, centro y sur de Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé y Panamá Oeste. Para el resto del país, el IMHPA estima un comportamiento dentro de los valores normales dentro de la estación lluviosa. El pronóstico advierte que las precipitaciones esperadas podrían alcanzar hasta los 1.000 milímetros por metro cuadrado en algunas zonas.

En noviembre, el informe indica que se prevé un descenso de temperaturas en la provincia de Bocas del Toro. El IMHPA pronostica que los valores de lluvia estén igualmente arriba de lo normal en la vertiente del Caribe Occidental, específicamente en el oriente de la provincia de Bocas del Toro, norte de la comarca Ngäbe Buglé, norte de Veraguas, Costa Abajo de Colón, norte de Coclé y sur de la provincia de Darién.

Para el resto del país se espera un comportamiento dentro de los valores normales, con ligeras disminuciones en las lluvias en algunos lugares de Chiriquí, sur de Veraguas y la Cuenca del Canal.

Ya para diciembre se espera una leve disminución de las lluvias y el inicio de la transición hacia la estación seca.

Sobre las condiciones oceánicas, el IMHPA informa que los pronósticos advierten condiciones normales en las costas del Pacífico panameño; sin embargo, en el Atlántico Tropical, cercano a las costas panameñas, se prevén ligeras anomalías cálidas con valores positivos entre 0.2 °C y 0.5 °C.

Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), es probable que en los próximos meses se produzca una transición de El Niño-Oscilación del Sur neutral a La Niña, con probabilidades de un 71% entre octubre y diciembre.