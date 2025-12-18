Policía refuerza llamado a prevenir robos ante aumento de delitos en fin de año

Las autoridades informaron que, durante este mes, se han recuperado más de 400 vehículos que mantenían reportes de robo y hurto.

Ciudad de Panamá/Las cámaras de videovigilancia instaladas en distintas comunidades del país han logrado captar a personas vinculadas a robos y hurtos que se han incrementado durante el mes de diciembre, principalmente en horas de la madrugada, cuando las víctimas salen de sus residencias, transitan por áreas poco iluminadas o esperan transporte en paradas.

De acuerdo con reportes de las autoridades, los delincuentes no solo atacan a peatones, sino que también se han dedicado al hurto de piezas de vehículos estacionados en las afueras de residencias, aprovechando la falta de iluminación y de medidas de seguridad adicionales.

Ante esta situación, las autoridades reiteraron a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas preventivas, como estacionar los vehículos en lugares seguros, bien iluminados y, de ser posible, con vigilancia. También recomendaron la instalación de sistemas de alarma y otros mecanismos de seguridad que dificulten la acción delictiva.

El capitán Aramis Hassan, de la DIJ, explicó que uno de los métodos más utilizados por estos delincuentes consiste en acceder a los vehículos desde la parte inferior para abrir la capota y sustraer piezas como la computadora y la batería del auto, las cuales posteriormente son comercializadas en el mercado negro.

“Nosotros debemos aumentar la seguridad de nuestros bienes, reforzar los sistemas de apertura y, si es posible, instalar alarmas de seguridad. Estos delincuentes logran abrir la capota del auto desde la parte de abajo y es así como se sustraen las computadoras y las baterías, con el fin de venderlas”, señaló el oficial.

El capitán Hassan advirtió además que las investigaciones han determinado que, en algunos casos, las propias víctimas terminan comprando en el mercado negro las piezas que les fueron robadas, lo que incentiva a los delincuentes a continuar con esta modalidad delictiva.

Las autoridades informaron que, durante este mes, se han recuperado más de 400 vehículos que mantenían reportes de robo y hurto. Así mismo, se han presentado 18 denuncias relacionadas con este delito y se ha logrado la aprehensión de más de 50 personas vinculadas a estos hechos.

Con información de Meredith Serracín