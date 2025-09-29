Panamá registra 500 rayos diarios en promedio: autoridades advierten sobre incremento en octubre y noviembre

⛈ Las zonas con mayor actividad eléctrica son la ciudad de Panamá, la provincia de Colón, Costa Abajo, áreas montañosas y la Comarca Ngäbe-Buglé. ⛈ En los primeros meses de este año, se estimaron más de 334.000 descargas eléctricas, siendo mayo el mes con mayor actividad, con alrededor de 117.000 registros.

Ciudad de Panamá, Panamá/En Panamá caen en promedio 500 rayos al día, según datos del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa). En los primeros meses de este año, se estimaron más de 334.000 descargas eléctricas, siendo mayo el mes con mayor actividad, con alrededor de 117.000 registros.

La institución advierte que la incidencia de rayos es común durante la temporada de lluvias y se prevé un repunte para los meses de octubre y noviembre. Las zonas con mayor actividad eléctrica son la ciudad de Panamá, la provincia de Colón, Costa Abajo, áreas montañosas y la comarca Ngäbe-Buglé. Expertos recuerdan que los rayos pueden ocurrir incluso sin lluvia.

"Muchas veces escuchamos el sonido, pero generalmente viaja mucho después de lo que es la luz o el impacto que se ha dado. Tenemos que estar al pendiente cuando vemos estos destellos en el cielo, porque muchas veces ni tan siquiera hay lluvia. Cuando hemos registrado ya muertes de personas aquí en nuestro país, como dicen 'el rayo cayó en seco'", indicó Malitzie Rivera, subdirectora del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

De acuerdo con el Sinaproc, en lo que va del año 13 personas han fallecido tras ser alcanzadas por rayos. El caso más reciente ocurrió en una comunidad de Penonomé, donde un agricultor falleció al recibir una descarga eléctrica mientras trabajaba en el campo.

Rivera recordó a la población que el cuerpo humano también conduce energía y, en presencia de agua u otros elementos conductores, aumenta el riesgo de ser impactado. De igual forma, realizaron una serie de recomendaciones para prevenir accidentes por rayos:

Refugiarse bajo techo

No acercarse a árboles altos ni postes

Alejarse del agua; no nadar en ríos, playas o piscinas durante tormentas

Desconectar aparatos eléctricos

Evitar el uso de teléfonos y dispositivos electrónicos

Mantener distancia de antenas, torres y animales grandes

Suspender actividades deportivas o agropecuarias mientras se registren tormentas

Con información de Hellen Concepción