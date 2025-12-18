MiBus abre convocatoria para mujeres interesadas en operar y dar mantenimiento a metrobuses eléctricos

Ciudad de Panamá/MiBus lanzó una convocatoria dirigida a mujeres de 25 años o más interesadas en incorporarse como operadoras de metrobuses eléctricos y en labores de mantenimiento, como parte de la expansión de su flota y del fortalecimiento de la participación femenina en el sistema de transporte público.

La empresa informó que el llamado responde a la próxima incorporación de una nueva flota de buses eléctricos, lo que abre oportunidades laborales para mujeres que deseen formar parte de este proceso de modernización del transporte en la ciudad.

“Estamos haciendo una convocatoria sumamente especial, que es para mujeres que quieran venir a participar de pertenecer a la familia MiBus porque vamos a recibir una nueva flota de buses eléctricos, y queremos invitar a las mujeres a que nos acompañen en esta aventura”, indicó Eliana Lasso, directora de Planeación de Servicios de MiBus.

Actualmente, MiBus cuenta con alrededor de 300 mujeres desempeñándose como operadoras. Una de ellas es Karelyn Delgado, quien desde hace siete años se dedica al transporte de pasajeros en la ciudad.

“Cada mañana me levanto, ingreso al turno, vengo, reviso el bus y luego me dirijo a transportar a los usuarios. Las rutas dependen, todos los días es algo diferente y los horarios son rotativos”, señaló Delgado, al compartir su experiencia.

La operadora destacó además que la empresa brinda capacitación integral, que incluye formación técnica para la conducción de los buses, manejo de emociones y herramientas para la atención al usuario.

Lasso adelantó que MiBus prevé recibir entre 55 y 60 nuevos buses eléctricos, lo que permitirá ampliar su plantilla.

“Queremos invitar aproximadamente a 100 mujeres más que quieran acompañarnos”, señaló.

Las interesadas pueden postularse llevando su currículum a cualquiera de las sucursales de MiBus o enviando sus datos al correo electrónico quierotrabajar@mibus.com.pa.

Con información de Kayra Saldaña