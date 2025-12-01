Operación de MiBus se fortalece ante el incremento vehicular de fin de año
MiBus reitera su compromiso con la movilidad de la ciudad y con brindar un servicio confiable para los más de 477,000 clientes que utilizan diariamente el transporte público.
Ciudad de Panamá/Ante el incremento habitual del tráfico vehicular durante el mes de diciembre, la empresa MiBus informó que garantizará la continuidad de sus operaciones y los niveles de servicio alcanzados en los últimos meses, con el fin de asegurar traslados seguros y eficientes en toda el área metropolitana.
El gerente general de MiBus, Carlos Sánchez Fábrega, señaló que la compañía continuará aplicando planes operativos reforzados, lo que incluye mayor monitoreo, coordinación y ajustes de rutas cuando sea necesario.
También hizo un llamado a las autoridades a mantener e incluso intensificar las acciones destinadas a aliviar la congestión que afecta diariamente a miles de usuarios.
“Diciembre es un mes donde el tránsito se complica naturalmente por la actividad comercial, los desplazamientos familiares y el aumento del parque vehicular en las calles. Desde MiBus estamos comprometidos con sostener la calidad del servicio brindado en los últimos meses y seguiremos apoyando las iniciativas que buscan enfrentar el tranque y mejorar la movilidad de todos”, señaló Sánchez Fábrega.
En el marco de las festividades de fin de año, la empresa reiteró la importancia de adoptar hábitos responsables que contribuyan a mejorar la circulación en la ciudad.
En ese sentido, recomendó a la ciudadanía considerar algunos factores:
- Considere dejar el vehículo particular en casa, cuando sea posible, y optar por el sistema integrado Metro + MiBus, reduciendo así la congestión en las principales arterias.
- Planifique su viaje con anticipación, saliendo unos minutos antes para evitar contratiempos.
- Ajuste sus horarios de salida, si sus actividades laborales o personales lo permiten, con el fin de evitar los picos más altos de tráfico.
- Respete las normas de tránsito, evite detenerse en paradas no autorizadas y mantenga una conducción cortés hacia otros usuarios de la vía.
- Promueva el orden y la consideración, tanto en los espacios públicos como dentro del sistema de transporte, contribuyendo a una experiencia de viaje más segura, ágil y respetuosa para todos.