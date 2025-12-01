Operación de MiBus se fortalece ante el incremento vehicular de fin de año

MiBus reitera su compromiso con la movilidad de la ciudad y con brindar un servicio confiable para los más de 477,000 clientes que utilizan diariamente el transporte público.

Ciudad de Panamá/Ante el incremento habitual del tráfico vehicular durante el mes de diciembre, la empresa MiBus informó que garantizará la continuidad de sus operaciones y los niveles de servicio alcanzados en los últimos meses, con el fin de asegurar traslados seguros y eficientes en toda el área metropolitana.

El gerente general de MiBus, Carlos Sánchez Fábrega, señaló que la compañía continuará aplicando planes operativos reforzados, lo que incluye mayor monitoreo, coordinación y ajustes de rutas cuando sea necesario.

También hizo un llamado a las autoridades a mantener e incluso intensificar las acciones destinadas a aliviar la congestión que afecta diariamente a miles de usuarios.

“Diciembre es un mes donde el tránsito se complica naturalmente por la actividad comercial, los desplazamientos familiares y el aumento del parque vehicular en las calles. Desde MiBus estamos comprometidos con sostener la calidad del servicio brindado en los últimos meses y seguiremos apoyando las iniciativas que buscan enfrentar el tranque y mejorar la movilidad de todos”, señaló Sánchez Fábrega.

En el marco de las festividades de fin de año, la empresa reiteró la importancia de adoptar hábitos responsables que contribuyan a mejorar la circulación en la ciudad.

En ese sentido, recomendó a la ciudadanía considerar algunos factores: