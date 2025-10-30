MiBus: Seis empresas compiten por el contrato de 60 buses medianos a un costo de $9.6 millones, ¿Cuáles son las empresas?

Los vehículos a adquirir cuentan con entre 9 y 10 metros de longitud, motor diésel Euro 5 y piso bajo , con una capacidad mínima para 50 usuarios , adecuados para mejorar la conectividad en zonas residenciales y optimizar la movilidad urbana.

Panamá/En total, seis proponentes participaron en el acto público de presentación de propuestas para la adquisición de hasta 60 buses medianos, lanzada a licitación por Transporte Masivo de Panamá, S.A. (MiBus), con un precio de referencia de $9,600,000.00.

Las ofertas presentadas fueron las siguientes:

YUTONG BUS CO LTD: $6,771,600.00

$6,771,600.00 CONSORCIO HIGER CINCUENTENARIO: $6,881,247.00

$6,881,247.00 AUTOMOTORA AUTOSTAR, S.A.: $8,070,000.00

$8,070,000.00 AIRCO, S.A.: $7,668,780.00

$7,668,780.00 KINGLONG PANAMÁ: $6,780,000.00

$6,780,000.00 C.I. BUSSCAR DE COLOMBIA S.A.S.: $9,300,000.00

Los vehículos a adquirir cuentan con entre 9 y 10 metros de longitud, motor diésel Euro 5 y piso bajo, con una capacidad mínima para 50 usuarios, adecuados para mejorar la conectividad en zonas residenciales y optimizar la movilidad urbana.

Tras esta etapa, MiBus procederá con la evaluación legal, técnica y económica de las propuestas, un proceso que busca garantizar transparencia, equidad y libre competencia antes de adjudicar el contrato al proveedor seleccionado.

La Licitación Pública No. 2025-2-81-01-08-LP-000014, que se abrió el 18 de septiembre de 2025, permitirá que estos buses fortalezcan la flota de TMPSA y contribuyan a la prestación del servicio a los miles de usuarios de los distritos de Panamá y San Miguelito, especialmente en áreas donde los metrobuses no llegan.