MiBus: Seis empresas compiten por el contrato de 60 buses medianos a un costo de $9.6 millones, ¿Cuáles son las empresas?
Los vehículos a adquirir cuentan con entre 9 y 10 metros de longitud, motor diésel Euro 5 y piso bajo, con una capacidad mínima para 50 usuarios, adecuados para mejorar la conectividad en zonas residenciales y optimizar la movilidad urbana.
Panamá/En total, seis proponentes participaron en el acto público de presentación de propuestas para la adquisición de hasta 60 buses medianos, lanzada a licitación por Transporte Masivo de Panamá, S.A. (MiBus), con un precio de referencia de $9,600,000.00.
Las ofertas presentadas fueron las siguientes:
- YUTONG BUS CO LTD: $6,771,600.00
- CONSORCIO HIGER CINCUENTENARIO: $6,881,247.00
- AUTOMOTORA AUTOSTAR, S.A.: $8,070,000.00
- AIRCO, S.A.: $7,668,780.00
- KINGLONG PANAMÁ: $6,780,000.00
- C.I. BUSSCAR DE COLOMBIA S.A.S.: $9,300,000.00
Los vehículos a adquirir cuentan con entre 9 y 10 metros de longitud, motor diésel Euro 5 y piso bajo, con una capacidad mínima para 50 usuarios, adecuados para mejorar la conectividad en zonas residenciales y optimizar la movilidad urbana.
Tras esta etapa, MiBus procederá con la evaluación legal, técnica y económica de las propuestas, un proceso que busca garantizar transparencia, equidad y libre competencia antes de adjudicar el contrato al proveedor seleccionado.
La Licitación Pública No. 2025-2-81-01-08-LP-000014, que se abrió el 18 de septiembre de 2025, permitirá que estos buses fortalezcan la flota de TMPSA y contribuyan a la prestación del servicio a los miles de usuarios de los distritos de Panamá y San Miguelito, especialmente en áreas donde los metrobuses no llegan.