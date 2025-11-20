Movilidad en alza: MiBus recomienda hábitos responsables tras movilizar 13.4 millones de usuarios

Entre las sugerencias, la empresa invita a la población a considerar dejar el vehículo particular en casa y optar por el sistema integrado Metro + MiBus.

Panamá/Tras alcanzar un récord de 13.4 millones de pasajeros movilizados en octubre de 2025, la cifra más alta desde febrero de 2020, MiBus hizo un llamado a la ciudadanía a adoptar hábitos responsables que permitan mantener la fluidez del transporte público en medio del incremento sostenido de usuarios.

La empresa asegura que la estabilización del servicio durante los últimos meses ha venido acompañada por un crecimiento constante en la cantidad de personas que eligen el sistema Metro + MiBus para sus desplazamientos diarios.

De acuerdo con datos oficiales, 13,415,201 pasajeros utilizaron MiBus en octubre, un hito que, según la empresa, refleja la confianza en el transporte público y subraya su rol como herramienta esencial de movilidad en la ciudad. Esta tendencia, sin embargo, también presiona la red vial durante las horas pico y especialmente en la temporada de fin de año.

En respuesta, MiBus compartió una serie de recomendaciones dirigidas a mejorar la convivencia vial y agilizar el tránsito urbano, destacando que pequeñas acciones colectivas pueden tener un impacto significativo en la movilidad metropolitana.

Entre las sugerencias, la empresa invita a la población a considerar dejar el vehículo particular en casa y optar por el sistema integrado Metro + MiBus, una decisión que, afirma, contribuye a reducir la congestión en las principales arterias. También recomienda planificar los viajes con anticipación, salir unos minutos antes y ajustar horarios, cuando sea posible, para evitar los picos más altos de tráfico.

También señala la importancia de respetar las normas de tránsito, evitar detenerse en paradas no autorizadas y mantener una conducción cortés hacia otros usuarios de la vía. Dentro del sistema, MiBus insta a los pasajeros a mantener el orden y la consideración, lo que permite una experiencia de viaje más segura y eficiente.

En un contexto marcado por el aumento de la demanda y la cercanía de las festividades decembrinas, MiBus reafirmó su compromiso con una movilidad urbana eficiente, segura y colaborativa, recordando que la participación activa de la ciudadanía es clave para asegurar un transporte público que avance con fluidez y responda a las necesidades de la ciudad.