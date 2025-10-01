Pescadores artesanales de Chiriquí piden reunión con autoridades por multas y restricciones

David, Chiriquí/Un grupo de pescadores artesanales de Pedregal y de distintas comunidades de la provincia de Chiriquí anunciaron que se declaran en estado de alerta y han solicitado una reunión de urgencia con la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).

Los pescadores aseguran que las multas impuestas a varias embarcaciones ponen en riesgo la actividad y generan inestabilidad en cientos de familias que dependen de este oficio para su sustento diario.

Durante la reunión, los pescadores manifestaron que existe un trato desigual entre ellos y las embarcaciones internacionales.

“Las multas para los barcos internacionales de abanderamiento, que incluso han sido señalados por prácticas ilegales, rondan los 5 mil dólares, mientras que a nosotros nos imponen sanciones de hasta un millón, que luego desaparecen. No es justo”, señalaron los pescadores.

Además de las multas, los pescadores denunciaron que las zonas de exclusión de pesca limitan cada vez más su trabajo. Según ellos, mientras se restringe la pesca artesanal, las áreas se destinan a actividades turísticas y comerciales internacionales.

Ante esta situación, los afectados advirtieron que, de no concretarse pronto una reunión con el Gobierno Nacional y la ARAP, podrían tomar acciones de presión en las calles.

Con información de Demetrio Ábrego.