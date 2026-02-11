Contenido Exclusivo: Parkinson, entre la fe y la ciencia

Hasta el momento, el Parkinson no tiene cura, pero es importante tener presente que cada paciente lo desarrolla de manera distinta, por lo que no debe compararse.

Ciudad de Panamá, Panamá/Hay una enfermedad que aumenta en incidencia sin que la población lo sepa. En la consulta externa de Neurocirugía de la Ciudad de la Salud, el doctor Rainier Rodríguez Balaguer nos dice que cada vez detectan más pacientes con Parkinson, e incluso, supera a otros tipos de consultas.

El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa y progresiva, producto de la muerte de neuronas, sin que hasta ahora se sepa la causa, y a la fecha, no tiene cura.

Rainier Rodríguez Balaguer, como neurólogo y neurofisiólogo, nos dice que entre los síntomas están la lentitud como principal señal de alerta, la rigidez o dificultad para mover articulación o extremidades y el temblor, pero no en todos los casos.

También apunta que, entre los síntomas no motores, causa ansiedad y depresión; insomnio; estreñimiento y orina frecuente; así como dolores y fatiga, además de somnolencia diurna.

El médico aclara que hay una percepción errada de que el temblor está en todos los casos, y no es así. Igualmente, dice que la lentitud, la rigidez y los temblores pueden ocurrir por otras situaciones, pero debe ser el médico quien lo determine con un examen físico. “No se necesita resonancia magnética ni prueba de sangre”, asegura.

Rodríguez Balaguer explica que la persona con Parkinson se muestra más lenta para todo. Desde caminar, comer, vestirse y hasta algunas veces, para procesar la información y hablar.

Muchas personas podrían estar en las calles sin saber que tienen esta enfermedad.

En este momento se tiene el registro de 5 a 10 casos de Parkinson por cada 100 mil habitantes; que el 80% se diagnostica después de los 65 años y que el 20% se detecta antes de los 50 años.

Testimonio de la enfermedad

Óscar Bolaños vive con Parkinson desde hace casi 20 años. Dice que perdió rapidez y lo sabe porque en su trabajo como estadístico, preparaba unas 100 capturas de datos por día, y ahora no llega a las 20.

Fueron los temblores en una mano los que lo llevaron a consulta médica, con diagnóstico positivo. Contó al equipo de TVN Noticias que, por momentos, se le hace imposible comer por el exceso de movimientos, pero en otras ocasiones, por el contrario, se paraliza. Sus extremidades no responden a las órdenes del cerebro.

“Mis hijos me dicen: dile a las piernas que hagan caso, que ellas no se mandan, pero eso no es así, tan fácil”, compartió el paciente.

En su caso, el daño no solo ha sido motor y cognitivo, sino también anímico, porque más que tristeza, le causa enojo que se paralice en los momentos menos oportunos, como cuando se alista para salir a trabajar.

Al momento de la entrevista, el señor Oscar dijo que estaba bajo el efecto de su medicamento, pero aseguró que siente que cada vez ya no funciona igual.

Su esperanza, además de la fe, está puesta en la posibilidad de un implante de neurotransmisores, una neurocirugía que se hace en Panamá.

Esta neurocirugía consiste en implantar dos electrodos en zonas profundas del cerebro. Primero se coloca el electrodo con el paciente despierto para mayor precisión, y luego se conecta el generador bajo anestesia general.

Es una neurocirugía de tecnología compleja y de alto costo.

El doctor Rodríguez Balaguer explicó que, al ser muy costosa, se hace la selección de los pacientes a intervenir, en una junta de cuatro médicos y después de muchas evaluaciones.

Al ser muy costosa, deben procurar que sea exitosa y tener presente que puede haber complicaciones, incluso riesgo de muerte, por lo cual se hacen pronósticos de cómo podría irle al paciente, y en algunos casos, los pronósticos no son buenos; entonces, no todos califican.

Testimonio de implante con éxito

Alex González es un abogado con testimonio de éxito sobre el implante de neurotransmisores en la Ciudad de la Salud. Asegura que el cambio en su vida lo notó apenas despertó de la cirugía.

Dice que las mejoras las notó de inmediato en sus manos y en el habla, recordando que el Parkinson antes le causó síntomas violentos.

“Yo digo que esta enfermedad es como el comején”, contó el paciente implantado, que dice que, con el diagnóstico, el mundo se le vino encima y, al igual que otros enfermos de Parkinson, se aisló.

Hoy, además de seguir apoyado en su fe y su familia, da gracias infinitas al equipo médico que lo operó, y a los que llama “sus ángeles que le cambiaron la vida”.

Y esa es la esperanza que alimenta a Oscar Bolaños, que dice que está en lista de espera desde 2023.

Su hijo, del mismo nombre (Óscar Bolaños), nos habló de sus preocupaciones, por ejemplo, de que su padre pierda la movilidad a la hora de conducir. Y más que la preocupación por el tiempo de vida de su padre por el parkinson, dice que le inquieta que esta enfermedad consuma a quien la padece, por lo cual pide la cirugía para su padre y para todos.

Hasta el momento, el Parkinson no se cura. El implante solo mejora los síntomas y la calidad de vida. También hay que tener presente que cada paciente se desarrolla distinto, entonces los casos no deben compararse.

Y aunque se asegura que hay tratamiento para cada etapa de la enfermedad, destacan que una de las mejores medicinas es el acompañamiento y el apoyo familiar, que resulta un bálsamo entre tanto dolor físico y emocional para quienes sufren de Parkinson.

