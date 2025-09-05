Plaga afecta cultivos de culantro en Capira; MIDA recomienda rotación de siembras

Capira, Panamá Oeste/Los productores de culantro en el distrito de Capira enfrentan una afectación en sus sembradíos debido a la presencia de nematodos, conocidos como gusanos de raíz, que han provocado amarillamiento y bajo crecimiento en las plantas. Autoridades estiman que al menos un 5% de la producción local se ha visto impactada.

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), la plaga se detectó principalmente en las comunidades de Cirí Grande y Arenilla, donde los cultivos no han crecido de manera regular.

Capira es el mayor productor de culantro en la provincia, con más de 375 mil libras anuales y alrededor de 125 hectáreas cultivadas.

Ruby Hidalgo, directora regional del MIDA, explicó que el gusano genera como primeros síntomas la coloración amarilla y el poco crecimiento del culantro, lo que limita la producción destinada al mercado.

Medidas de control recomendadas por el MIDA

Entre las recomendaciones del MIDA para controlar la plaga destacan:

Rotación de cultivos con rubros como el maíz, que rompen el ciclo del nematodo.

Uso de control biológico.

Incorporación de materia orgánica al suelo para mejorar su resistencia.

“La rotación de cultivo no es más que sembrar rubros que rompan el ciclo del nematodo, como es el maíz. Ahí se elimina automáticamente la plaga”, señaló Hidalgo.

Las autoridades indicaron que hacía más de una década no se reportaba un problema similar en sembradíos de culantro en Capira. La situación se relaciona con la alta demanda del mercado y la siembra más tupida de la hierba en época lluviosa.

El MIDA prevé que el control de la plaga se logre para noviembre, tras su detección inicial en marzo de este año.

Con información de Yiniva Caballero