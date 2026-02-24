Inadeh amplía su oferta de cursos y anuncia nuevas sedes de formación

La directora de la entidad, Yajaira Pitti, destacó que la institución cumple 20 años como ente rector de la formación profesional en Panamá y aseguró que el plan de trabajo se enfoca en tres ejes: infraestructura, fortalecimiento institucional y actualización académica.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) anunció la ampliación de su oferta académica y el fortalecimiento de su infraestructura con el objetivo de responder a la creciente demanda de capacitación técnica y mejorar la empleabilidad en el país.

La directora de la entidad, Yajaira Pitti, destacó que la institución cumple 20 años como ente rector de la formación profesional en Panamá y aseguró que el plan de trabajo se enfoca en tres ejes: infraestructura, fortalecimiento institucional y actualización académica.

Según explicó, entre los proyectos en marcha figura la transformación de la sede de Tocumen en el “Campus Transformando Vidas”, cuyos primeros edificios presentan un avance del 22%, mientras que los talleres alcanzan cerca del 80% y se prevé su entrega en agosto de 2026.

También mencionó la construcción de un hotel escuela en ese mismo complejo, que será operado mediante concesión privada y servirá como espacio de práctica para los estudiantes. La funcionaria subrayó además la apertura de nuevas sedes en distritos de alta demanda.

Entre ellas, mencionó el centro inaugurado en Arraiján en junio de 2025, la expansión en el Valle de Antón —cuya segunda fase se habilita este mes— y la nueva sucursal en San Miguelito. A esto se suman proyectos en proceso de licitación por casi 45 millones de dólares, entre ellos centros de formación en Bugaba, David y el denominado Inadeh Azul en Penonomé, orientado a la capacitación para personas con autismo y síndrome de Down.

Cursos con mayor demanda

En el ámbito académico, Pitti indicó que el Inadeh mantiene 28 áreas de formación, aunque actualmente destacan por su alta demanda los programas vinculados a operación de equipo pesado, idiomas, gastronomía, belleza y tecnologías de la información.

Sobre el curso de equipo pesado, uno de los más solicitados, explicó que tiene una duración aproximada de cuatro meses e incluye formación teórica, uso de simuladores y prácticas en campo.

También destacó el crecimiento sostenido de los cursos de belleza, los cuales, según dijo, permiten a muchos participantes generar ingresos de forma rápida. En paralelo, la institución impulsa la formación tecnológica tras recibir 10 mil licencias educativas obtenidas durante el evento Talent Hub organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

El Inadeh opera con cuatro periodos académicos al año. El primero inició el 12 de enero y el segundo comenzará a finales de marzo, fecha en la que se habilitarán las preinscripciones a través del sitio web institucional. La entidad reiteró que el objetivo de estas acciones es ampliar las oportunidades de capacitación para la población y responder a las necesidades del mercado laboral panameño.