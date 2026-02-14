MOP inaugura intercambiador vehicular de La Cabima

Los trabajos incluyeron la rehabilitación y ensanche de 1.2 kilómetros de la Vía Transístmica, así como la mejora de 1.5 kilómetros de calles internas en La Cabima y el puente vehicular de Ciudad Bolívar.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Obras Públicas inauguró el nuevo intercambiador vehicular de La Cabima, una obra de infraestructura destinada a mejorar la movilidad y la conectividad vial hacia la vía Transístmica, considerada uno de los principales ejes de circulación en la capital.

El proyecto representó una inversión de 26.5 millones de dólares y beneficiará directamente a más de 60 mil residentes del sector.

La estructura sustituye una vía que había quedado obsoleta ante el crecimiento urbano y el aumento del tráfico vehicular en la zona.

Según explicó el ingeniero del proyecto, Dionisio Rodríguez, los trabajos incluyeron la rehabilitación y ensanche de 1.2 kilómetros de la Vía Transístmica, así como la mejora de 1.5 kilómetros de calles internas en La Cabima y el puente vehicular de Ciudad Bolívar, ubicado a pocos metros de la entrada de La Cabima.

La intervención también contempló la construcción de nuevas aceras y adecuaciones viales que buscan optimizar la seguridad peatonal y la fluidez del tránsito. Con esta obra, las autoridades esperan reducir los tiempos de traslado, descongestionar rutas alternas y fortalecer la conexión entre comunidades residenciales y corredores principales.

