MOP inaugura intercambiador vehicular de La Cabima

Los trabajos incluyeron la rehabilitación y ensanche de 1.2 kilómetros de la Vía Transístmica, así como la mejora de 1.5 kilómetros de calles internas en La Cabima y el puente vehicular de Ciudad Bolívar.

El proyecto del intercambiador en la entrada de La Cabima, en la provincia de Panamá.
El proyecto del intercambiador en la entrada de La Cabima, en la provincia de Panamá. / Cortesía del Ministerio de Obras Públicas

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Obras Públicas inauguró el nuevo intercambiador vehicular de La Cabima, una obra de infraestructura destinada a mejorar la movilidad y la conectividad vial hacia la vía Transístmica, considerada uno de los principales ejes de circulación en la capital.

El proyecto representó una inversión de 26.5 millones de dólares y beneficiará directamente a más de 60 mil residentes del sector.

La estructura sustituye una vía que había quedado obsoleta ante el crecimiento urbano y el aumento del tráfico vehicular en la zona.

Según explicó el ingeniero del proyecto, Dionisio Rodríguez, los trabajos incluyeron la rehabilitación y ensanche de 1.2 kilómetros de la Vía Transístmica, así como la mejora de 1.5 kilómetros de calles internas en La Cabima y el puente vehicular de Ciudad Bolívar, ubicado a pocos metros de la entrada de La Cabima.

La intervención también contempló la construcción de nuevas aceras y adecuaciones viales que buscan optimizar la seguridad peatonal y la fluidez del tránsito. Con esta obra, las autoridades esperan reducir los tiempos de traslado, descongestionar rutas alternas y fortalecer la conexión entre comunidades residenciales y corredores principales.

