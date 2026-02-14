Carnavales 2026: Idaan instala puntos fijos de abastecimiento de agua potable en zonas clave de Azuero

Se recuerda a la población que, hasta la fecha, el agua del grifo no es apta para consumo humano solo para actividades domésticas.

Con el objetivo de garantizar el acceso a agua potable segura durante las festividades, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó la habilitación de puntos fijos de abastecimiento en sectores estratégicos de la región de Azuero, como parte de su operativo especial para los carnavales 2026.

La institución indicó que los ciudadanos pueden consultar la ubicación exacta de cada uno de estos puntos mediante un código QR, el cual dirige directamente a Google Maps, facilitando así el acceso rápido a la información desde dispositivos móviles.

De acuerdo con la entidad, en la provincia de Los Santos se han dispuesto tanques de agua potable en áreas de alta concentración de visitantes, específicamente en Guararé y Las Tablas, con el fin de que residentes y carnavaleros puedan mantenerse hidratados durante las jornadas festivas.

Asimismo, el Idaan anunció que en la provincia de Herrera también se activaron puntos fijos de suministro de agua potable, ubicados en sectores estratégicos del distrito de Chitré, considerado uno de los principales destinos durante los carnavales.

Las acciones forman parte de las medidas preventivas para promover el consumo de agua segura, reducir riesgos a la salud y garantizar el bienestar de la población durante el desarrollo de las actividades propias de la temporada de Carnaval en Azuero.

Se recuerda a la población que, hasta la fecha, el agua del grifo no es apta para consumo humano, solo para actividades domésticas.

